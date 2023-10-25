Used to ile ilgili cümleler - İçinde Used to geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı
"Used to" İngilizce dilinde geçmişte alışkanlık halinde olan eylemleri, durumları ve deneyimleri ifade etmek için yaygın olarak kullanılan bir dil yapısıdır. Bu ifade, geçmişteki belirli bir süre boyunca sürekli olarak gerçekleşen veya var olan şeyleri anlatırken kullanılır. "Used to" ifadesi, geçmişteki bir durumun artık değiştiğini veya geçerli olmadığını belirtir. Peki, used to ile ilgili cümleler neler? İşte used to cümle içinde doğru kullanımı…
Used To Konu Anlatımı
"Used to" ifadesi, İngilizce dilinde geçmişteki alışkanlıkları, sürekli eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılan önemli bir yapıdır. Bu yapı, geçmişteki deneyimleri ve alışkanlıkları aktarırken kullanılır ve "used to + fiilin yalın hali” şeklindedir.
Örneğin, "I used to play the piano when I was a child" (Çocukken piyano çalardım.) cümlesi, kişinin çocukluk döneminde sürekli olarak piyano çaldığını ifade eder. "Used to" ifadesi ayrıca geçmişteki alışkanlıkların artık değiştiğini veya geçerli olmadığını belirtir. "She used to smoke, but she quit last year" (Sigara içerdi, ama geçen yıl bıraktı.) cümlesi, kişinin sigara içme alışkanlığının artık geçerli olmadığını gösterir. Used to cümle içinde doğru kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.
Used to konu anlatımına göre bu ifade, geçmişteki olayları ve değişen durumları net bir şekilde ifade etmenize yardımcı olur. Bu yapının kullanımı, geçmişteki deneyimlerinizi ve alışkanlıklarınızı İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirmek için etkili bir şekilde ifade etmenizi sağlar
Used To Kısa Örnek Cümleler
Used to kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanmaktadır: