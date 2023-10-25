Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Used to İle İlgili Cümleler - İçinde Used to Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

        Used to ile ilgili cümleler - İçinde Used to geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı

        "Used to" İngilizce dilinde geçmişte alışkanlık halinde olan eylemleri, durumları ve deneyimleri ifade etmek için yaygın olarak kullanılan bir dil yapısıdır. Bu ifade, geçmişteki belirli bir süre boyunca sürekli olarak gerçekleşen veya var olan şeyleri anlatırken kullanılır. "Used to" ifadesi, geçmişteki bir durumun artık değiştiğini veya geçerli olmadığını belirtir. Peki, used to ile ilgili cümleler neler? İşte used to cümle içinde doğru kullanımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:39 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Used to ile ilgili cümleler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Used To Konu Anlatımı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Used to" ifadesi, İngilizce dilinde geçmişteki alışkanlıkları, sürekli eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılan önemli bir yapıdır. Bu yapı, geçmişteki deneyimleri ve alışkanlıkları aktarırken kullanılır ve "used to + fiilin yalın hali” şeklindedir.

        Örneğin, "I used to play the piano when I was a child" (Çocukken piyano çalardım.) cümlesi, kişinin çocukluk döneminde sürekli olarak piyano çaldığını ifade eder. "Used to" ifadesi ayrıca geçmişteki alışkanlıkların artık değiştiğini veya geçerli olmadığını belirtir. "She used to smoke, but she quit last year" (Sigara içerdi, ama geçen yıl bıraktı.) cümlesi, kişinin sigara içme alışkanlığının artık geçerli olmadığını gösterir. Used to cümle içinde doğru kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

        • I used to play the piano when I was a child. (Çocukken piyano çalardım.)
        • She used to live in New York, but now she's in Los Angeles. (New York'ta yaşardı, ama şimdi Los Angeles'ta.)
        • We used to go camping every summer. (Her yaz kamp yapardık.)
        • He used to smoke, but he quit last year. (Sigara içerdi, ama geçen yıl bıraktı.)
        • Did you use to have long hair when you were younger? (Gençken uzun saçın olur muydu?)
        • They used to visit their grandparents every weekend. (Her hafta sonu büyük ebeveynlerini ziyaret ederlerdi.)
        • She used to be a teacher before she became a writer. (Yazar olmadan önce öğretmenlik yapardı.)
        • We used to take long walks in the park. (Parkta uzun yürüyüşlere çıkardık.)
        • He used to wear glasses, but now he uses contact lenses. (Gözlük takardı, ama şimdi lens kullanıyor.)
        • The old factory used to produce textiles. (Eski fabrika tekstil üretirdi.)

        Used to konu anlatımına göre bu ifade, geçmişteki olayları ve değişen durumları net bir şekilde ifade etmenize yardımcı olur. Bu yapının kullanımı, geçmişteki deneyimlerinizi ve alışkanlıklarınızı İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirmek için etkili bir şekilde ifade etmenizi sağlar

        Used To Kısa Örnek Cümleler

        Used to kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanmaktadır:

        • I used to play soccer in high school. (Lisede futbol oynardım.)
        • She used to have long hair, but she cut it short. (Uzun saçları vardı, ama onları kestirdi.)
        • We used to visit our grandparents every summer. (Her yaz büyük ebeveynlerimizi ziyaret ederdik.)
        • He used to work as a teacher before he became an engineer. (Mühendis olmadan önce öğretmenlik yapardı.)
        • Did you use to like horror movies when you were a child? (Çocukken korku filmlerini sever miydiniz?)
        • They used to live in a small town, but now they're in the city. (Küçük bir kasabada yaşarlardı, ama şimdi şehirde.)
        • She didn't use to eat spicy food, but now she loves it. (Acı yemezdi, ama şimdi bayılır.)
        • We used to have a dog as a pet. (Evcil hayvan olarak bir köpeğimiz vardı.)
        • He used to smoke, but he quit a few years ago. (Sigara içerdi, ama birkaç yıl önce bıraktı.)
        • Did your family use to go on vacations together? (Aileniz tatillerde birlikte mi giderdi?)
        When ile ilgili cümleler
        When ile ilgili cümleler
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa