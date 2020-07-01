Uşak'taki yangında 40 dönüm ekili alan, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

AA

İhbar üzerine olay yerine Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi.Tarlanın yakınındaki genç ağaçlandırma sahası olan ormanlık alana da sıçrayan yangına, 10 arazöz, 2 itfaiye, 2 iş makinesi ve 1 helikopter ile müdahale edildi.Yerleşim yerine çok yakın bir noktada çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.Yangında, 40 dönüm arpa ve buğday ekili alan, 5 dönüm ormanlık alan ve tarlalardaki çok sayıda paketlenmiş saman zarar gördü.