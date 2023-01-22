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Uşak'ta vicdanları sızlatan olayda flaş gelişme! Anne baba bulundu, bebeğin ölüm nedeni kahretti

Uşak'ta 4 gün önce tarla kenarında sırt çantasından çıkan dehşetin detayları ortaya çıktı. Yeni doğan bebeğin cansız bedeninin çanta içinden çıktığı yürekleri sızlatan olaya ilişkin soruşturmada polis anneyi tespit edip, gözaltına aldı. Ardından kadının internetten tanıştığını söylediği ve bebeğin babası olduğu değerlendirilen kişi de yakalandı. 4 Ocak'ta dünyaya gelen talihsiz bebeği ölüme terk edilme nedeni kahretti

Giriş: 22.01.2023 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta vicdanları sızlatan olayın detayları ortaya çıktı! Bebeğin ölüm nedeni kahretti -Güncel haberler
AA

Uşak'ta, tarla kenarında sırt çantasında cansız bedeni bulunan bebek ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H., 18 Ocak'ta polisi arayarak çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında sırt çantasında bebek cansız bedeni bulduğunu bildirdi.

4 OCAK'TA DOĞMUŞ, NÜFUS KAYDI YAPILMAMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeğin ölümüyle bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 Ocak'ta dünyaya gelen bir bebeğin nüfus kaydının yapılmadığını belirledi.

POLİS ANNE VE BABAYI YAKALADI

Polis ekibi, hastanede doğum yapan K.G.'nin (27), Ünalan Mahallesi'ndeki apartta kaldığını tespit etti. K.G., gözaltına alındı. K.G.'nin ifadesi doğrultusunda bebeğin babası olduğu değerlendirilen S.D. (28) de yakalandı.

ÖLÜME TERK ETME NEDENİNİ ANLATTI

K.G. ifadesinde Bartın'da yaşadığını, internette tanıştığı S.D. ile 1 yılı aşkın süredir ilişkileri bulunduğunu, zaman zaman Uşak'a gelerek S.D. ile kaldığını, evlilik dışı birlikteliklerinden ailelerinin haberi olmaması ve bakamayacaklarını düşündükleri için bebeği ölüme terk ettiklerini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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