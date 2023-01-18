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Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cansız bedeni çıktı

Uşak'ta boş tarlanın kenarında bulunan fermuarı kapalı sırt çantasının içinde bebek cansız bedeni bulundu

Giriş: 18.01.2023 - 18:02 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cansız bedeni çıktı
Sırt çantasından bebek cansız bedeni çıktı
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Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında bulduğu fermuarı kapalı sırt çantasının içinde bebek cansız bedeni olduğunu belirterek polisi aradı.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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