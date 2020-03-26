Uşak'ta sokağa çıkamayan vatandaşların maaşları evlerinde ödendi

AA

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.

Banaz ilçesinde emekli maaşlarını PTT'den alan ve ödemesinin evlerinde yapılmasını talep eden vatandaşların istekleri, ekiplerce yerine getirildi.

Banaz PTT Müdürü Zeynep Çakar ve ekibi, ilçe merkezinde oturan 85 yaşındaki İbrahim Özkardeş ile ilçeye bağlı Kuşdemir Köyünde yaşayan 90 yaşındaki Mustafa Aslan'a emekli maaşlarını teslim etti.

Özkardeş, aldıkları hizmetten dolayı ekiplere teşekkür ederek "Devletimiz sağolsun, ne olursa olsun bizleri unutmuyor" ifadesini kullandı.

Banaz PTT Müdüresi Zeynep Çakar, İçişleri Bakanlığı'nın il ve ilçelere vermiş olduğu talimat gereğince Banaz Kaymakamlığınca oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kapsamında PTT Müdürlüğü olarak 65 yaş üstü ve kronik hastalığa sahip olan vatandaşların tüm işlemlerini evlerine giderek gerçekleştirdiklerini söyledi.

Maaş, promosyon, sosyal yardım ödemeleri ve buna benzer hizmetlerin tamamını vatandaşların adreslerine giderek yaptıklarını anlatan Çakar, "Bunun için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sorunsuz olarak tüm hizmetleri PTT olarak yerine getiriyoruz." dedi.