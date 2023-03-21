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Uşak'ta sıvılaştırılmış karbondioksit yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen A.A. yönetimindeki sıvılaştırılmış karbondioksit yüklü tankerde Yenişehir rampalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü

Giriş: 21.03.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta sıvılaştırılmış karbondioksit yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Sıvılaştırılmış karbondioksit yüklü tankerdeki yangın söndürüldü
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AA

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen A.A. yönetimindeki sıvılaştırılmış karbondioksit yüklü tankerde Yenişehir rampalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tankerin arka tekerlerinin olduğu bölümden yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, İzmir-Uşak kara yolu güvenlik gerekçesiyle geliş ve gidiş yönünde trafiğe kapatıldı.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken araçta hasar oluştu.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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