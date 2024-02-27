Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralı
Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen M.A. (35) yönetimindeki otomobil, Çarıkköy Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil daha sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi N.A. (28), çocukları H.A. (4) ve O.A.A. (1) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.