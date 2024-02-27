Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralı

        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 22:27 Güncelleme: 27.02.2024 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen M.A. (35) yönetimindeki otomobil, Çarıkköy Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil daha sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi N.A. (28), çocukları H.A. (4) ve O.A.A. (1) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #uşak
        #uşak haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Avcılar'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Avcılar'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Habertürk Anasayfa