Uşak'ta midibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulubey'den Eşme istikametine giden F.A. (42) yönetimindeki midibüs ile karşı yönden gelen M.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol dışına çıkarak durabildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan otomobil sürücüsü ile midibüsteki 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından Ulubey Devlet Hastanesi ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA'nın haberine göre, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.