Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Mayıs'tan itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı, maskesiz çıkanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.