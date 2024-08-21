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        Haberler Sağlık USAID, M çiçeğinden etkilenen bölgelere 35 milyon dolarlık yardım sağlayacak | Sağlık Haberleri

        USAID, M çiçeğinden etkilenen bölgelere 35 milyon dolarlık yardım sağlayacak

        ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) , DSÖ'nün M çiçeği (mpox) ile ilgili küresel düzeyde acil durum ilan etmesinin ardından 35 milyon dolarlık bir acil durum fonu sağlayacaklarını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:19
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        M çiçeğinden etkilenen bölgelere 35 milyon dolarlık yardım
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        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da yayılmaya devam eden, şu ana kadar 14 bin vakanın ve 524 ölümün yaşandığı mpox virüsü ile ilgili uluslararası düzeyde acil durum ilan ettiğini açıklamıştı.

        Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamasında "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü paylaştı. Bu tavsiyeyi kabul ettim" ifadelerine yer vermişti.

        DSÖ, kasım ayında yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) virüsün cinsel yolla bulaştığını ilk kez doğrulamış, Afrikalı bilim insanları ise bu durumun hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuştu.

        "YENİ FONLA BİRLİKTE DESTEĞİMİZ 55 MİLYON DOLARA ULAŞTI"

        USAID etkilenen ülke ve bölgelere yardım amacıyla 35 milyon dolarlık acil bir fon sağlayacaklarını açıklayarak, “Bu yeni taahhüt, ABD hükümetinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve bölgedeki diğer etkilenen ülkelere bu salgına yanıt olarak verdiği toplam desteği 55 milyon doların üzerine çıkarıyor. ABD'nin USAID aracılığıyla verdiği destek, salgından en çok etkilenen ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 50 bin doz Jynneos aşısının bağışlanmasını ve aşı hazırlığı ve dağıtımını destekleyecek kaynakları içermektedir. ABD, giderek büyüyen bu salgına karşı kapsamlı ve tüm hükümeti kapsayan bir müdahalede bulunma kararlılığını sürdürmekte olup diğer ülkeleri bu kritik çabalarda bize katılmaya çağırıyoruz” dedi.

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