Ürün alırken yapabileceğiniz 14 hata! Sağlığınız ve cüzdanınız için bunları sakın yapmayın
Meyve ve sebzeler herhangi bir diyetin sağlıklı bir parçasıdır. Ancak ürün satın almak her zaman kolay değildir. Raftan bir elma, bir karton çilek veya bir marul almak her zaman aynı güvenilir tadı garanti etmez. Bu ürünler cips torbaları gibi işlenmiş gıdalar kadar tutarlı değildir. Bunun nedeni, ürünler arasında çok fazla değişkenlik olabilmesidir. Markette bir kutu elma olsa bile, bazılarının tadı sulu ve lezzetli olabilirken bazılarının tadı yumuşak ve unlu olabilir.
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İnsanların ürün alışverişi yaparken yaptığı yaygın hatalar vardır. Bu hatalar, alışveriş yapanların yumuşak, olgunlaşmamış, fazla olgunlaşmamış veya başka şekilde keyifsiz ürünlerle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. En taze ve en lezzetli ürünleri nasıl seçeceğinizi bilmemenin yanı sıra, ürünlerinizi nereden alacağınız veya ona ne kadar ödeyeceğiniz konusunda da yanılıyor olabilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin. Atıştırmalık olarak veya en sevdiğiniz tariflere eklemek için en lezzetli meyve ve sebzeleri nasıl seçeceğinizi anlamanıza yardımcı olacağız.
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1. Yiyeceğinizden fazlasını satın almak
İnsanların meyve ve sebze alışverişi yaparken yaptıkları en yaygın hatalardan biri, tüketeceklerinden fazlasını satın almaktır. Markette, rengarenk ürünlerle çevrili olduğunuzda bu zor olabilir. Her şey güzel görünebilir ve satın aldığınız her şeyi yiyeceğinize dair büyük umutlarınız olabilir.
Ancak birçok kez programınız değişir. Diğer durumlarda, evde yemek yemek yerine birkaç öğün yemek için dışarı çıkmak zorunda kalırsınız. Sonra birdenbire, ev halkının bozulmadan önce yiyebileceğinden çok daha fazla meyve ve sebzeniz olur. Birkaç gün sonra ne olacak? Pek çok ürün çöp kutusuna veya biraz daha iyi durumlarda kompost kutusuna atılıyor.
Bu sadece zor kazandığınız paranın israfı değil, aynı zamanda Amerika'da yaşadığımız çok daha büyük bir soruna da katkıda bulunuyor: gıda israfı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bireylerin satın aldıkları gıdanın yaklaşık üçte birinin çöpe gitmesine izin verdiği tahmin ediliyor. Bu da depolama alanlarımızı daha fazla çöpün doldurmasına yol açıyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi bir aileyi doyurabilecek yiyeceklerin de israf edilmesine neden oluyor.
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2. Yemek planlamamak veya alışveriş listesi yapmamak
Gıda israfını azaltmanın en iyi yollarından biri, alışverişe çıkmadan önce yemek planlaması yapmaktır. Yemek planlama size tariflere göz atma ve hangi ürüne ihtiyacınız olduğunu belirleme fırsatı verir. Ayrıca, satın alacağınız her ürün öğesinin miktarına karar vermenize olanak tanıyarak meyve veya sebzelerin israf edilmesini önlemeye yardımcı olur. Yemek planlaması, hafta boyunca dengeli bir diyet yediğinizden emin olmanıza bile yardımcı olabilir.
Yemek planlamasının bir başka faydası da, haftalık olarak yapıldığında, bir veya iki eksik ürünü almak için hafta ortasında yapılan can sıkıcı koşulardan kurtarabilmesidir. Alışveriş listenizi oluşturmadan önce haftanın planını yaparsanız, haftanın ilerleyen zamanlarında ikinci (veya üçüncü) alışveriş ihtiyacını ortadan kaldırmak için ihtiyacınız olan tüm ürünleri listenize ekleyebilirsiniz.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre yemek planlaması sağlık açısından da çeşitli faydalar sağlayabilir. Son dakika akşam yemeği için arabaya gitmek yerine, evinizde daha besleyici bir yemek hazırlamak için ihtiyacınız olan her şeye zaten sahip olacaksınız. Yemek pişirmek için yeterli zamanınızın olması konusunda endişeleniyorsanız, önceden dondurucuda yemek pişirmeyi veya akşamları pişirme sürenizi en aza indirmek için kullanabileceğiniz bazı basit yavaş pişirici tarifleri seçmeyi düşünün.
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3. Satışları göz ardı etmek
Her hafta için yemek planlama sürecinizin bir kısmı, bakkalınızın haftalık reklamına bakmayı içermelidir. Bunu yaparken, indirimde olan farklı ürünlere dikkat etmelisiniz. İndirimdeki ürünleri satın almanın, alışverişte tasarruf etmenize yardımcı olacağını söylemeye gerek yok. Satışlar farklılık gösterse de ve bazı market reklamları diğerleri kadar önemli tasarruflar sunmasa da, her kuruş birikiyor.
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4. Yanlış mağazaya gitmek
Daha bir markete adımınızı bile atmadan, ürün satın alırken büyük bir hata yapıyor olabilirsiniz. Hata, ilk etapta yanlış markete gitmek olabilir. Farklı marketlerin sunduğu ürünlerin aynı olacağını varsaymak kolay olabilir, ancak durum böyle değil. Çeşitli meyve ve sebze seçenekleri sunmanın ötesinde, her bakkalın ürün kalitesi de farklılık gösterebilir.
Alışveriş gezileriniz sırasında bununla ilgili kendi notlarınızı almış olabilirsiniz. Neyse ki bu, konuyla ilgili daha geniş bir tartışmanın sadece bir parçası.
Biraz alışveriş yapın ve evinize yakın farklı marketlerdeki meyve ve sebzelerin kalitesini karşılaştırın. Ayrıca, her mağazanın sunduğu seçim ve farklı seçeneklerin sayısını da not edin.
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5. Olgunlaşmış veya bozulmuş meyve satın almak
Markette olgunlaşmış meyveyi topladığınızda hemen tadını çıkarmaya hazır olacaktır. Ancak kaçınmanız gereken şey, zaten olgunlaşmış veya bozulmuş meyveleri toplamaktır. Gerçekten dikkat etmiyorsanız, zaten zirveyi geçmiş bir şeyi kazara kapmak kolay olabilir. Bunu yapmaktan kaçınmak için ne aradığınızı bilmeniz önemlidir.
Nasıl hissettiğini kontrol etmek için söz konusu meyveyi alarak başlayın. Hafifçe bastırdığınızda yumuşak bir his veriyorsa muhtemelen fazla olgunlaşmış demektir. Benzer şekilde, eğer cilt büzüşmüş, kırışmışsa veya başka bir şekilde düzgün görünmüyorsa, meyveyi bir kenara bırakıp başka bir seçenek aramak en iyisidir.
Paketlenme şekli nedeniyle meyveleri toplamak bazen daha zor olabilir. Paketi yavaşça döndürerek içindeki meyvelere yakından bakın. Renge dikkat edin. Çilek veya ahududu aşırı koyu görünüyorsa muhtemelen zirve noktasını geçmişlerdir. Pakette herhangi bir küf belirtisi görürseniz, onu kesinlikle başka bir pakete koymak isteyeceksiniz. Üzerinde küf bulunan çilekler yenmez. Eating Well'e göre az miktarda küf bile olsa, küf zaten meyvenin iç kısmına nüfuz etmiş olacaktır, bu da onu yerseniz hastalanabileceğiniz anlamına gelir. Mağazada yalnızca bir meyvede küf görürseniz, kaptaki diğer meyvelere de hızla yayılabilir.
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6. Satın almadan önce meyvenin kokusunu almamak
Birçok karar verirken içgüdülerinize güvenmeniz önemli olsa da, meyve seçerken burnunuza daha fazla güvenmek isteyeceksiniz. Meyveyi alıp kokusunu duymadan sepetinize koyarsanız büyük bir hata yapıyor olabilirsiniz. Meyveyi koklamak, meyvenin olgun olup olmadığı konusunda birçok bilgi sağlayabilir ve en iyi tadı sunabilir.
Almayı düşündüğünüz her meyve parçasını burnunuza kadar tutmak için ürün bölümünde birkaç dakika daha ayırın. Hoş kokulu ve hafif tatlı aroması olan bir meyve arıyorsunuz. Kokusu hoş olmalı ve çok güçlü olmamalıdır. Aksi takdirde, bu muhtemelen meyvenin fazla olgunlaştığının ve fermente olmaya başladığının bir işaretidir. Meyvenin kokusunu alıyor ancak gerçek bir koku algılayamıyorsanız, bu muhtemelen meyvenin henüz olgunlaşmadığı anlamına gelir. Koku eksikliği aynı zamanda belirli bir meyve parçasının yumuşak olduğu anlamına da gelebilir. Hafif, hoş bir aroma veren meyve parçalarını tercih edin.
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7. Çiftçi pazarını atlamak
En taze ürünleri bulma arayışında olduğunuzda, nereden alışveriş yaptığınız önemlidir. Yerel marketlerinizden bazılarının, ulusal zincirlerden daha kaliteli meyve ve sebze seçeneklerine sahip olabileceğinden daha önce bahsetmiştik. Ancak, tadını çıkarabileceğiniz olgun, taze ve lezzetli bir ödül getirme olasılığı daha yüksek olan başka bir seçenek daha var: Çiftçi pazarı. Çiftçi pazarında alışveriş yaptığınızda yerel olarak yetiştirilen ürünlerden oluşan bir seçki bulacaksınız. Bölgenizdeki yerel ekonomiyi ve çiftçiyi desteklemenin yanı sıra bu yerlerden alışveriş yapmanın başka avantajları da var.
Bu yiyecek yerel olarak yetiştirildiği için marketten aldığınız ürünlerden daha taze olacaktır. Bunun nedeni, çiftçi pazarındaki ürünlerin genellikle yakınlardan gelmesi ve bu da nakliye sırasında daha az zaman harcanması anlamına geliyor. Çiftçi pazarında bir şeyler mevcutsa, bunun mevsiminde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu, en iyi tadı sunma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir.
Ayrıca daha kişiselleştirilmiş hizmet avantajına da sahip olacaksınız. Satın almayı düşündüğünüz meyve veya sebzelerin yetiştirilmesinden sorumlu kişilerden biriyle konuşarak, en iyi öğeleri nasıl seçeceğinize, bunları yemenin yollarına ve hatta bunları kullanarak hazırlayabileceğiniz farklı tariflere ilişkin ipuçları bulabilirsiniz.
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8. Yeni bir şey denememek
Bir rutine girip her zaman aynı meyve ve sebzeleri satın almak kolaydır. Ancak çeşitlilik hayatın tuzu biberidir. Her hafta yalnızca aynı şeyleri yerseniz kendinizi yeni ve heyecan verici bir şey keşfetme fırsatından mahrum bırakırsınız. Üstelik sürekli aynı ürünleri yiyerek onlardan sıkılma ve daha az sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yönelme olasılığınızı artırırsınız.
Bir dahaki sefere markete veya çiftçi pazarına gittiğinizde, birkaç dakikanızı daha etrafınıza bakarak geçirin. Denemek için bir veya iki yeni meyve veya sebze bulmaya çalışın. Örneğin, dallanıp yeni bir yaz kabağı çeşidi deneyin. Kabak veya sarı kabak gibi tanıdık favorileri yemek yerine, sekiz top kabak, zephyr kabak veya pattypan kabak deneyebilir misiniz bir bakın. Adını duymamış olabileceğiniz diğer benzersiz meyve ve sebzeler arasında daikon turpu, karahindiba yeşillikleri, jicama, tomatillos, nar, yıldız meyvesi, greyfurt ve pazı bulunur.
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9. Yeterli sebze almamak
Marketten bir sepet dolusu meyveyle ama sadece birkaç sebzeyle mi çıkıyorsunuz? Eğer öyleyse alışveriş ve yeme alışkanlıklarınızı değiştirmenin şimdi tam zamanı. ABD Tarım Bakanlığı'na göre sebzeler vücudumuz için bir dizi temel besin maddesi sağlıyor. Bunlar A vitamini, C vitamini, lif, potasyum, folat ve daha fazlasını içerebilir. Sağlıklı kan basıncını korumamıza, kan kolesterolünü düşürmemize ve cildi, gözleri, dişleri ve diş etlerini sağlıklı tutmamıza yardımcı olurlar. Üstelik sebzelerin kalorisi ve yağı da düşüktür, bu da onları aşırıya kaçmadan kendinizi doyurmanın iyi bir yolu haline getirir.
Günde önerilen sebze porsiyonu yaşa ve cinsiyete göre değişmekle birlikte çoğu yetişkin her gün en az iki fincan, hatta daha fazla yemelidir. Bu öneriyi görselleştirmenize yardımcı olmak için, bir fincan sebze yaklaşık bir büyük domatese eşittir. Diğer eşdeğer porsiyon boyutları arasında bir büyük dolmalık biber, iki orta boy havuç, bir avokado veya iki büyük kereviz sapı bulunur.
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10. Sezon dışı meyve veya sebze satın almak
Mümkün olduğunda, sezon dışı muadilleri yerine mevsim meyve ve sebzelerini satın almayı tercih edin. Büyüme mevsimleri yaşadığınız yere göre değişebilir. Bu da mevsiminde ürün aldığınızda daha taze ve yerel seçenekler bulabileceğiniz anlamına geliyor. Kilometrelerce uzaktan gönderilen bir şeye güvenmek zorunda kalmayacaksınız. Satın almadan önce bozulmamasını sağlamak için, gönderilen ürünlerin daha erken toplanması gerekiyor. Bu nedenle, bakkalınızdaki sezon dışı ürünler muhtemelen en yüksek tazeliğinden önce seçilmiştir. Bu, onları eve getirdiğinizde olgunlaşmayabilecekleri anlamına gelir.
Yalnızca yerel olarak yetiştirilen ve mevsimlik ürünler daha lezzetli olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha uygun fiyatlı da olabilecektir. Fiyatlar, öğelerin ülke geneline veya yurt dışına gönderilmesi için işaretlenmiştir. Ancak yerel çiftliklerde sezonluk ürünler bol miktarda yetişiyor olabilir ve bu da çiftçilerin bunları daha indirimli fiyatlarla sunmalarına olanak tanıyor olabilir.
Ek olarak, yerel ve mevsimlik ürünleri satın almanın potansiyel olarak iyi bir çevresel etkisi vardır. Bu, taşınması için araçlara ihtiyaç duyulan, sevk edilen ürünlere olan talebin azaldığı anlamına geliyor. Zamanla bu azalan talep, ulaşımdan kaynaklanan iklim değişikliğiyle bağlantılı sera gazı emisyonlarının azalmasına yol açabilir.
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11. Organik alışveriş yapmamak
Pek çok insanın ürün alışverişi yaparken yaptığı bir diğer hata da organik meyve ve sebze seçmenin önemini gözden kaçırmaktır. Pek çok kişi organik gıdaların yüksek maliyetlerine karşı çıkıyor ve geleneksel ürünlerle kalmanın sorun olmayacağını düşünüyor. Ancak, organik gıdaları seçmenin faydalarını ve organik olmayan meyve ve sebzeleri tüketmenin olası sonuçlarını öğrenmek için biraz zaman ayırdığınızda fikrinizi değiştirebilirsiniz.
Geleneksel ürünleri yetiştirirken çeşitli kimyasallar ve pestisitler kullanılır. Bu kimyasalların kalıntıları meyve ve sebzelerde kalır. Üstelik meyve ve sebzeler bu zararlı maddeleri bile emebilir, dolayısıyla onları yıkamak potansiyel olarak tehlikeli kimyasalların tümünü ortadan kaldırmayacaktır.
Organik ürünlerde ise yetiştirme sürecinde hiçbir pestisit veya kimyasal madde kullanılmaz. Ayrıca organik çiftçilerin kullandığı yöntemler, geleneksel çiftçilerin kullandığı yöntemlere göre çevrenin korunmasına daha fazla yardımcı olabilir. Pestisitler ve diğer kimyasallar, yakındaki hayvanları potansiyel olarak tehdit edecek şekilde akan sulara karışmayacak. Organik tarım aynı zamanda toprak erozyonunu azaltabilir ve toprağı daha sağlıklı mahsuller için daha verimli hale getirebilir.
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12. Paradan tasarruf etmek için para iadesi uygulamasını kullanmamak
Bazı programları, kullanıcıların paradan tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunun gibi uygulamalar gördüyseniz, bunların ürün bölümünde size hiçbir faydası olmayacağını veya yalnızca paketlenmiş ürünlerden tasarruf etmenize yardımcı olabileceklerini varsayabilirsiniz. Ancak durum böyle değil.
Bazı uygulamalar, ne satın aldığınıza veya ne kadar harcadığınıza bakılmaksızın herhangi bir makbuzun taranması için puanlar veya ödüller sunar. Çok büyük bir ödeme olmasa da, makbuzlarınızı sürekli olarak kaydedip tararsanız, ödüller artmaya başlayacaktır. Ayrıca makbuzlarınızı teslim etmek yalnızca birkaç dakikanızı alır. Kullandığınız belirli uygulamaya bağlı olarak daha sonra hesabınıza para yatırmak veya hediye kartıyla nakde çevirebileceğiniz ödülleri biriktirmeye başlamak için çok fazla zaman ayırmanıza gerek kalmayacak. Sonunda bu parayı mağazanın ürün bölümünden meyve veya sebze almaya harcayabilirsin.
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13. Yerel bir şirketten ürün teslimatı kutusu denememek
Kendi ürünlerinizi elle seçmek faydalı olabilir. Ancak aynı zamanda zaman alıcı da olabilir. Ayrıca yerel bakkalınızın ürün bölümünde her zaman en olgun ve taze meyve ve sebzeleri bulamayacağınızı da zaten tespit ettik. Çiftçi pazarlarına ek olarak başka seçenekler de var.
Ürün teslimat kutusunun ne olduğuna aşina değilseniz, kulağa tam olarak böyle geliyor. Doğrudan kapınıza teslim edilecek bir kutu ürün. Çalışmayı seçtiğiniz firmaya bağlı olarak teslimat sıklığını ve seçtiğiniz kutunun boyutunu kişiselleştirebilirsiniz. Mümkün olan en taze ürünleri almanızı sağlamak için bölgenizde böyle bir hizmet sunan yerel bir şirket arayın. Pek çok şirket veya yerel çiftlik, hafta boyunca çeşitli meyve ve sebzelerle düzenlenen önceden hazırlanmış kutular sunacak. Ancak diğerleri, seçtiğiniz öğeleri tek tek ekleyerek seçimlerinizi özelleştirmenize izin verebilir.
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14. İndirimdeki veya sezonluk ürünleri daha sonra kullanmak üzere stoklamamak
Taze meyve ve sebzeleri dondurabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu, mağazadaki mükemmel indirimlerden yararlanmanıza veya mevsiminde daha fazla meyve veya sebze satın almanıza yardımcı olabilir.
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Meyveyi donduracaksanız olgun olduğundan emin olmak önemlidir. Dondurduğunuzda, hatta buzu çözüldükten sonra bile olgunlaşmaya devam etmeyecektir. Gerekirse güzelleşmesi ve olgunlaşması için birkaç gün verin.
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Meyveyi dondurmanın en iyi yolu türüne göre değişir. Meyveler, üzümler ve diğer küçük eşyalar metal bir fırın tepsisine yayılabilir, ardından tek bir katman halinde dondurulabilir ve ardından dondurucuya uygun bir torbaya aktarılabilir.
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Elmaları dondururken çekirdeği çıkarın, dilimleyin ve dondurmadan önce yaklaşık iki dakika buharda pişirin. Muzları smoothie'leriniz için dondurmak istiyorsanız dilimlenebilir, metal bir fırın tepsisine düz bir şekilde serilebilir ve ardından bir dondurucu poşete aktarılabilir.
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Karnabahar, brokoli, mısır, yeşil fasulye, kabak ve bezelye dahil olmak üzere birçok sebzenin servis edilmeden önce beyazlatılması gerekecektir. Bu sebzeleri beyazlatmak için, onları birkaç dakika kaynar suya ekleyip süzün ve ardından tamamen soğumasını bekleyin.
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Son olarak, bunları bir dondurucu poşete koymadan önce dondurulması için metal bir fırın tepsisine tek bir kat halinde yerleştirebilirsiniz.