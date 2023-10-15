Ürün alırken yapabileceğiniz 14 hata! Sağlığınız ve cüzdanınız için bunları sakın yapmayın

1. Yiyeceğinizden fazlasını satın almak

İnsanların meyve ve sebze alışverişi yaparken yaptıkları en yaygın hatalardan biri, tüketeceklerinden fazlasını satın almaktır. Markette, rengarenk ürünlerle çevrili olduğunuzda bu zor olabilir. Her şey güzel görünebilir ve satın aldığınız her şeyi yiyeceğinize dair büyük umutlarınız olabilir.

Ancak birçok kez programınız değişir. Diğer durumlarda, evde yemek yemek yerine birkaç öğün yemek için dışarı çıkmak zorunda kalırsınız. Sonra birdenbire, ev halkının bozulmadan önce yiyebileceğinden çok daha fazla meyve ve sebzeniz olur. Birkaç gün sonra ne olacak? Pek çok ürün çöp kutusuna veya biraz daha iyi durumlarda kompost kutusuna atılıyor.

Bu sadece zor kazandığınız paranın israfı değil, aynı zamanda Amerika'da yaşadığımız çok daha büyük bir soruna da katkıda bulunuyor: gıda israfı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bireylerin satın aldıkları gıdanın yaklaşık üçte birinin çöpe gitmesine izin verdiği tahmin ediliyor. Bu da depolama alanlarımızı daha fazla çöpün doldurmasına yol açıyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi bir aileyi doyurabilecek yiyeceklerin de israf edilmesine neden oluyor.