Urla Caz Festivali 16 Eylül'de başlıyor

Urla’nın benzersiz doğasında, konserler, şef buluşmaları, sohbet ve tadım etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri, workshop ve atölyelerin gerçekleştirileceği Urla Caz ve Gastronomi Festivali 16 Eylül'de başlıyor.

Burhan Öçal

Urla Caz ve Gastronomi Festivali, Urla’nın açık hava mekanlarında caz ustaları ve ünlü şefleri ağırlayacak, Urla’nın dört bir yanını müzikle keşfederken, daha önce tatmadığınız tarifleri deneme fırsatı sunacak.



FESTİVAL PROGRAMI

16 EYLÜL CUMA

Şenay Lambaoğlu

FATİH ERKOÇ JAZZ PROJECT

ŞENAY LAMBAOĞLU

DİLA BAHAR

DJ BARTHEZ

17 EYLÜL CUMARTESİ

Jehan Barbur

BURHAN ÖÇAL

JEHAN BARBUR

SİBEL KÖSE

EMRE TANKAL

18 EYLÜL PAZAR

Birsen Tezer

BİRSEN TEZER

ERKAN OĞUR TELVİN QUARTET

HAKAN AYSEV

CENK ERDOĞAN

DOĞAN DURU