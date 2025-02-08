Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ürküten görüntü! Silivri'de deniz 150 metre çekildi | SON DAKİKA HABERLER

        Ürküten görüntü! Silivri'de deniz 150 metre çekildi!

        İstanbul Silivri'de, deniz yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile oluşan küçük adacıklar kameraya da yansıdı. Yağışa rağmen denizin çekilmesi vatandaşı tedirgin etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ürküten görüntü! Silivri'de deniz 150 metre çekildi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu.

        YAĞIŞA RAĞMEN DENİZ ÇEKİLDİ

        İHA'daki habere göre dron ile havadan çekilen görüntülerde, çarpıcı manzara gözler önüne serildi.

        Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Silivri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        Keman sanatçısı Laçin 3 kişiye can oldu! Doğum gününde evlat acısı!
        AK Parti kongreleri mesajı
        AK Parti kongreleri mesajı
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Kocasını tabancayla öldürdü
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Ailesini kurtardı kendisi melek oldu!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Meteoroloji: Soğuk hava devam edecek! 4 bölgede kar var!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Habertürk Anasayfa