Ürgüp mantı MasterChef Türkiye'de yapılması nedeniyle merak edildi. Klasik mantıdan farklı olarak peynirle yapılan bu mantı en az kıymayla yapılanlar kadar lezzetli. Peki Ürgüp mantı nasıl yapılır? Ürgüp mantı malzemeleri nelerdir? İşte Ürgüp mantı tarifi...

ÜRGÜP MANTI MALZEMELERİ

Hamur için;

2 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

İç harcı için;

50 gr lor peyniri

1 tatlı kaşığı nane

Yarım tatlı kaşığı pul biber

Yarım su bardağı su

Üzeri için;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı domates salçası

İsteğe bağlı sarımsaklı yoğurt

ÜRGÜP MANTI TARİFİ

Öncelikle un, su ve tuzu hafifçe biraz karıştırın. Ardından üzerine yumurtayı kırın. Olabildiğince sert olana kadar yoğurun. Daha sonra bir saat kadar dinlendirin. Bu sürede iç harcını hazırlayabilirsiniz. Dinlenen hamuru oklava yardımıyla orta kalınlıkta açın. Açtığınız hamuru kareler şeklinde kesin. Daha sonra hamurların içine hazırladığınız peynir karışımı koyun ve hamurları üçgen şekilde kapatın. Tencerede kaynayan suya hamurları atın. Piştiğinden emin olunca salçalı sosla süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...