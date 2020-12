HABERTURK.COM

Türkiye'nin ünlü et ürünleri markalarından Polonez'e Ürdünlü ortak geldi.

Polonez İcra Kurulu Başkanı ve Grup CEO’su Boran Uzun tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şarküteri et ürünleri sektöründe 30 yılı aşkın süredir Polonez markasıyla faaliyet gösteren firmamız Trakya Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. olarak büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Ürdünlü Siniora Food and Manufacturing PLC firması ile yaptığımız görüşmeler olumlu yönde sonuçlanmıştır. Yaptığımız anlaşma sonucu iki marka olarak güçlerimizi birleştirme kararı aldığımızı belirtmek isteriz."

"Polonez olarak son yıllarda yaptığımız Ar-Ge ve üretim yatırımlarıyla birlikte dikkat çeken başarılı çalışmalarımız, gösterdiğimiz büyüme ve hızlı gelişim, yerli ve yabancı yatırımcıların da ilgisini çekmiştir. Markamızın sürdürülebilir büyümesi adına, hem sektörümüz hem de ülke ekonomimize katma değer sağlayacak bu yatırım kararını almış bulunmaktayız.

Ortaklık anlaşmamızın, gerekli resmi kurumların onaylarının ve diğer alışılmış kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanmasını bekliyoruz. Bu anlaşmanın ülkemize, sektörümüze, çalışanlarımıza, yıllardır bizi takip eden ve varoluş sebebimiz olan değerli tüketicilerimize hayırlı olmasını dileriz."