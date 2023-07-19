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Ürdün, Asya kıtasında yer almaktadır. Orta Doğu bölgesinde bulunur ve Asya'nın batı kısmındadır. Ürdün'ün doğusunda Irak, batısında İsrail ve Batı Şeria, kuzeyinde Suriye ve kuzeydoğusunda Suudi Arabistan ile komşu bir ülkedir. Akdeniz'in doğusunda yer alan çöl ve dağlık bölgelerle kaplıdır.

Ürdün Başkenti

Ürdün başkenti Amman'dır. Amman, Ürdün'ün en büyük şehri ve aynı zamanda politik, ekonomik ve kültürel merkezidir. Şehir, Ürdün vadisinde yer almaktadır ve ülkenin orta kesimlerinde bulunur. Amman, tarihi olarak binlerce yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir ve Roma döneminden kalma antik kalıntıları içinde barındırır. Günümüzde modern ve gelişmiş bir şehir olan bu yer, gökdelenler, alışveriş merkezleri, restoranlar, müzeler ve tarihi yerlerle dolu bir cazibe merkezidir.

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Ürdün Bayrağının Anlamı

Ürdün bayrağının anlamı; ülkenin tarihini, milli kimliğini ve ulusal değerlerini yansıtan sembollerle tasarlanmıştır. Bayrakta yer alan ana semboller şunlardır:

Siyah Üçgen: Bayrağın soldan çıkıntı yapan kısmında yer alan siyah üçgen, Ürdün'ün Abbasiler döneminden kalan bayraklarından esinlenerek kullanılmıştır. Aynı zamanda ülkenin günümüzden önceki Arap devletlerini temsil eder.

Yeşil Şeritler: Siyah üçgenin sağında ve solunda yer alan yeşil şeritler, İslam'ın barış ve umudu sembolize eder. Yeşil aynı zamanda Ürdün'ün kırsal bölgelerindeki verimli toprakları ve bereketini de temsil eder.

Beyaz Bant: Bayrağın üst kısmında yer alan beyaz bant, saflığı ve temizliği simgeler. Aynı zamanda barış ve hoşgörü mesajını taşır.

Yedi Yıldız: Beyaz bant üzerinde yer alan yedi yıldız, Ürdün'ün yedi ilini temsil eder. Bu yıldızlar, ülkenin birliğini ve beraberliğini ifade eder.

Ürdün Nüfusu

2023 yılı itibarıyla Ürdün nüfusu yaklaşık olarak 10,5 milyon ile 10,6 milyon arasında tahmin edilmektedir. Ürdün para birimi ise "Ürdün Dinarı" veya kısa adıyla "JOD" (Jordanian Dinar) olarak bilinir. Dinar, Ürdün'de dolaşımdaki yasal para birimidir ve ülkedeki tüm resmi işlemlerde kullanılır. Ürdün Dinarı, daha küçük birime olan fil ile bölünmüştür. Madeni paralar, 5, 10, 25, 50 ve 100 fils değerlerinde basılırken banknotlar 1, 5, 10, 20 ve 50 JOD değerlerinde bulunur.

Ürdün Dinarı, turistler ve yerli halk tarafından günlük alışveriş ve ticari işlemlerde kullanılan yaygın bir para birimidir. Aynı zamanda bazı turistik bölgelerde ve uluslararası havaalanlarında döviz bürolarında yabancı para birimleriyle yapılan işlemler de gerçekleştirilebilir. Ancak genel olarak Ürdün Dinarı, ülke içinde yaygın olarak kullanılan para birimidir. Ürdün Türkiye saat farkına göre ise Ürdün, Türkiye'den 1 saat ileridedir.

Ürdün Şehirleri

Ürdün şehirlerinden bazıları şunlardır:

Amman: Ürdün'ün başkenti ve en büyük şehri olan Amman, ülkenin politik, ekonomik ve kültürel merkezlerinden biridir. Modern yapıları, tarihi ve kültürel mirasları ile zengin bir şehirdir.

Zarqa: Amman'ın yaklaşık 22 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Zarqa, Ürdün'ün ikinci en büyük şehridir. Sanayi ve ticaret merkezleriyle bilinir.

Irbid: Kuzey Ürdün'de yer alan Irbid, ülkenin üçüncü en büyük şehri ve kuzeydeki ekonomik ve eğitim merkezlerinden biridir.

Aqaba: Ürdün'ün güneyinde, Kızıldeniz'in kıyısında yer alan Aqaba, ülkenin tek deniz limanı ve turistik bir destinasyondur. Dalış ve deniz turizmi açısından popülerdir.

Madaba: Orta Ürdün'de bulunan Madaba, antik kalıntıları ve mozaikleri ile ünlüdür. Ayrıca "Mozaik Şehri" olarak da bilinir.

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