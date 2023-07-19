Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Umman Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Umman Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Umman nerede, hangi kıtada yer alır? Umman başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir?

        Ülkenin coğrafi konumu nedeniyle Umman, önemli deniz yolları ve stratejik geçiş güzergahları üzerinde bulunur. Umman'ın doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve tarih boyunca önemli bir deniz ticareti merkezi olması, ülkeyi turistler için çekici bir destinasyon haline getirir. Peki, Umman nerede? Umman hangi kıtada yer almaktadır?

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Umman nerede, hangi kıtada yer alır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Umman, Asya kıtasında Ortadoğu'da yer alan bir ülkedir. Suudi Arabistan'ın güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğusunda ve Yemen'in güneybatısında bulunur. Umman, Arap Yarımadası'nın doğusunda, Arabistan Denizi ve Umman Denizi kıyısında yer alır.

        Umman Başkenti

        Umman başkenti Muskat'tır. Muskat; ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi olarak önemli bir şehirdir. Aynı zamanda Umman Sultanlığı'nın en büyük şehridir, ülkenin doğu kıyısında yer almaktadır.

        Umman Bayrağının Anlamı

        Umman bayrağının anlamı; Umman halkının gururunu ve vatanseverliğini dünyaya göstermek için anlamlı sembollerle tasarlanmıştır. Bayrakta yer alan ana semboller şunlardır:

        REKLAM
        • Kırmızı ve Beyaz Şeritler: Umman bayrağı yatay olarak iki eşit yatay şeritten oluşur. Üst şerit beyaz renkte, alt şerit ise kırmızı renktedir.
        • Kılıç ve İki Kalkan: Bayrağın sol üst kısmında, beyaz şeritte yer alan kırmızı bir dikdörtgen içerisinde, kılıç ve iki kalkan sembolü bulunur.

        Kırmızı renk, cesaret ve fedakarlığı simgelerken beyaz renk, barış ve saflığı temsil eder. Kırmızı ve beyaz şeritlerin yan yana olması, ülkenin barış içinde yaşayan bir toplum olduğunu ve cesur bir milleti simgelemektedir. Kılıç, Umman'ın askeri gücünü ve savunma yeteneğini temsil ederken, iki kalkan, ülkenin güvenlik ve huzurunu koruma kararlılığını yansıtmaktadır.

        Türkmenistan nerede, hangi kıtada yer alır?
        Türkmenistan nerede, hangi kıtada yer alır?

        Umman Nüfusu

        2023 yılı itibarıyla Umman nüfusu yaklaşık olarak 5.2 milyon civarındadır. Umman, Orta Doğu'da yer alan bir ülke olmasına rağmen diğer bazı Orta Doğu ülkelerine kıyasla nüfusu daha düşüktür. Umman'ın nüfus büyüme hızı, diğer Orta Doğu ülkelerine göre daha yavaş olsa da son yıllarda artan ekonomik fırsatlar ve sosyal değişikliklerle birlikte artış göstermiştir. Ülkenin hızlı ekonomik ve sosyal gelişimi, nüfusun artış hızını etkileyen faktörlerden biridir. Umman para birimi ise "Umman Riyali"dir. ISO 4217 koduyla "OMR" olarak kısaltılır. Umman Riyali, Umman Merkez Bankası tarafından düzenlenir ve ülkenin resmi para birimidir.

        Umman Türkiye Saat Farkı

        Umman Türkiye saat farkına göre Umman, Türkiye'den 1 saat ileri saat dilimini kullanırken Türkiye UTC+3 saat dilimini kullanır. Bu durumda aradaki fark 1 saattir. Türkiye'de yaz saati uygulaması olduğu dönemde saatler bir saat ileri alınır ve Türkiye UTC+4 saat dilimini kullanır. Bu durumda Umman ile saat farkı 2 saate çıkar.

        Umman Şehirleri

        Umman'da birçok diğer şehir ve kasaba da bulunmaktadır. Ülkenin tarihi ve kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve modern gelişmişliği nedeniyle şehirler turistler için ilgi çekici yerlerdir. Umman şehirlerinden bazıları şunlardır:

        • Muskat: Umman'ın başkenti ve en büyük şehri olan Muskat, ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezidir. Umman'ın doğu kıyısında yer alır ve zengin tarih ve kültürel mirasa sahiptir.
        • Salalah: Umman'ın ikinci büyük şehri olan Salalah, ülkenin güneybatısında yer alır ve muson mevsimi nedeniyle yeşil ve verimli bölgeleri ile ünlüdür.
        • Sohar: Umman'ın üçüncü büyük şehri olan Sohar, ülkenin kuzeydoğusunda yer alır ve eski bir liman şehridir. Günümüzde bir endüstri merkezi olarak önemli bir rol oynamaktadır.
        • Nizva: Umman'ın eski başkentlerinden biri olan Nizva, ülkenin merkez bölgesinde yer alır ve tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir.
        • Sur: Umman'ın doğu kıyısında yer alan Sur, tarihi limanı ve geleneksel dhow (tekne) yapımıyla ünlüdür.
        • Bahla: Bahla, Umman'ın iç kesimlerinde yer alan bir şehir olup, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bahla Kalesi'ne ev sahipliği yapar.
        • Rustaq: Umman'ın kuzeybatısında yer alan Rustaq, tarihi mirası ve doğal güzellikleri ile tanınır.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Putin hakkındaki tutuklama kararının ardından BRICS'e katılmayacak
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        Bilirkişi raporu çıktı Tüpler ocak yanında çıktı!
        "Konut devri" tuzağı! 11 milyonluk vurgun
        "Konut devri" tuzağı! 11 milyonluk vurgun
        Yunanistan'da yangın kabusu
        Yunanistan'da yangın kabusu
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Tek celsede boşandılar
        Tek celsede boşandılar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
        İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
        Küba'da doğdu gururumuz oldu!
        Küba'da doğdu gururumuz oldu!