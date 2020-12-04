"BAZI İNSANLAR GEÇMİŞLERİNE SARILIRLAR"

Bunun üzerine İşiten de, bir takipçisinin "Sen neyi bekliyorsun? Sen de kendi hayatına bak bence..." yorumuna şu şekilde cevap vermişti:

Belki bakış açına yeni bir yol çıkar… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler.