Uraz'dan 'Vazgeç Gönül'

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2014 yılında Melis İşiten ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl yollarını ayıran oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 'Vazgeç Gönül' adlı şarkıyı seslendirdi. Kaygılaroğlu'nun o anları sosyal medyada paylaşıldı.

Üç yaşında Ada adında bir kızı olan Kaygılaroğlu'nun gönderisi takipçilerini ikiye böldü. Kimileri, "Bu şarkıyı dinlemeye maruz kaldığım için kulaklarımdan özür dilerim" derken kimi takipçisi ise, "Bir şeyin de güzel olmasın be adam" yorumunu yaptı.

"HER BABA GİBİ EVLADIMI ÇOK SEVİYORUM"

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin "Kızınız ile ilişkiniz çok seviliyor. Yorumlarda hep 'Uraz Kaygılaroğlu, sen muhteşem bir babasın' diye bahsediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, şu şekilde yanıt vermişti:

Neye göre ağabey? Kim muhteşem baba değil ki? Tabi bu işin latifesi. Sağ olsunlar ben de her baba gibi evladımı çok seviyorum. Aramızda da güzel bir ilişki var. Instagram'da benim hayatımın olduğu yer olduğu için onu da orada görünce mutlu oluyor. Seviyor insanlar herhalde ilişkimizi, ne diyeyim? Eyvallah.