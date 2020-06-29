Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 7 yaşındaki kızı Ayşe Derya ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.



Ünlü şarkıcı paylaşımına, "Bir foto alabilir miyiz?" notunu düştü.



Özoğuz'un 3 yaşında Leyla adında bir kızı daha var.