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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Instagram'dan şaşırtıcı bir hamlede bulundu.

Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından 'Dönerse Senindir' filmindeki rol arkadaşı İrem Sak'ı sildi. Sak'ın da, bunun üzerine oyuncuyu takip etmediği görüldü.

"ARKANDAN ÇOK KONUŞUYORUM"

İkili, arasında daha önce de ilginç bir yorumlaşma yaşanmıştı. Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ın yılan küpeli bir fotoğrafına "Kalbinin güzelliği küpelerinize yansımış" ifadelerini kullanmıştı. Sak da, "Arkandan çok konuşuyorum, keşke bana küssen" şeklinde karşılık vermişti.