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Uraz Kaygılaroğlu dedikoduları ti'ye aldı: Beni dövdüler!

Uraz Kaygılaroğlu, 'Üç Kuruş'un setinde yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı ve seti terk ettiği iddialarına yanıt verdi. Dedikoduları yalanlayan ünlü oyuncu, "Sinan ağabey biraz saldırdı, birkaç kez dövdü herkesin içinde beni. Kerem Bey, sopalarla girişti. 'Çukur' ekibinden sağlam bir güruh var arkalarında ama tatlıyla bağlandı. Ben de darp raporu almadım." şeklinde espri yaparak, söylentileri ti'ye aldı

29.12.2021 - 08:29 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Show TV'nin ilgiyle izlenen 'Üç Kuruş' dizisinin ekibi, yeni yıl yemeği için Gümüşsuyu'ndaki bir mekanda bir araya geldi.

    Yemek öncesi oyunculardan Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nursel Köse, Aslıhan Malbora ve Uraz Kaygılaroğlu, objektiflere poz verip, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • SETİ TERK ETTİĞİ İDDİASINA YANIT

    Dizinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, yüzündeki ruj izleriyle dikkat çekti. "Evet, içeride biraz öpüldüm." diyen Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı ve seti terk ettiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

  • SÖYLENTİLERİ Tİ'YE ALDI

    Dedikoduların gerçeği yansıtmadığını dile getiren 34 yaşındaki ünlü oyuncu, "Sinan ağabey biraz saldırdı, birkaç kez dövdü herkesin içinde beni. Kerem Bey, sopalarla girişti. 'Çukur' ekibinden sağlam bir güruh var arkalarında ama tatlıyla bağlandı. Ben de darp raporu almadım." şeklinde espri yaparak, söylentileri ti'ye aldı.

  • "KEYFİMİZ YERİNDE"

    Ünlü oyuncu Ekin Koç ise, "Şartlar gereği biraz gecikmiş bir yemek, daha önce planlamıştık. Biz de birbirimizi set dışında görmüş olduk, keyfimiz yerinde. Bundan sonra anladığım kadarıyla ve beklediğimiz kadarıyla hızlanacak hikayemiz. Ters köşe olacak gibi. Seyircilerimiz tetikte olsun. şeklinde konuştu.

  • 'ÜÇ KURUŞ' OYUNCULARI

    Ay Yapım imzalı, senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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