Unutulmaz kadın dedektifler

CAGNEY & LACEY



Yapımcı Barney Rosenzweig, kız arkadaşıyla feminist sinema teorileri üzerine konuşurken iki kadının maceralarına odaklanan bir dostluk filmi olmadığını öğrenince bu boşluğu dolduracak bir proje geliştirmeye karar verir. Geliştirdiği proje hiçbir stüdyo tarafından kabul edilmeyince televizyon dizisi haline getirir… CBS’de yayınlanan dizi, 1982’den 1988’e kadar sürer… 7 sezon boyunca yayınlanan 125 epizodun yanı sıra 4 bağımsız TV filmi de çekilir. Dizi New York Polis Teşkilatı’nda birlikte çalışan ve birbirlerine hiç benzemeyen Cagney ile Lacey’nin serüvenlerini anlatır. Christine Cagney sadece kariyerine odaklanan yalnız bir kadındır. Mary Lacey ise evli ve çalışan bir anne... Sert, bıçkın ve komik bir ikiliydiler. 1980’lerde birçok genç kız, onları örnek aldı… Lacey karakterini Tyne Daly, Cagney ise ikinci sezondan itibaren Sharon Gless canlandırdı.