2002 Dünya Kupası’nda Güney Kore’de bizim gibi sürpriz yaparak yarı finale kadar yükselmişti. Fakat kim ne derse desin onların bu başarısında hakemlerin payı çok büyüktü. 2. turdaki Güney Kore-İtalya maçında tarihin en skandal hataları yapıldı. Verilmeyen penaltılar, kartlar gibi göz göre göre birçok hata maçın sonucunu etkiledi ve Güney Kore, İtalyanlar’ı eledi. Hakem ise Byron Moreno idi.