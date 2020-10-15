PINAR ALTUĞ

Madem 'tbt' günü üstelik elime yeni fotoğraflar geçmişse... Saçlarımı bu renk de çok seviyorum. Evet, ama şu an için değiştirmeye niyetim yok, bir süre daha sarıya devam. Fotoğraf eski dolayısıyla kıyafetlerim de... Çoğunu nerden aldığımı hatırlamıyorum bile.