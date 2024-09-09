Ünlülerin okulun ilk günü paylaşımları
Yaklaşık 20 milyon öğrenci için okul zili çaldı ve 2024 - 2025 eğitim - öğretim yılı başladı. İşte ünlü isimlerin okulun ilk günü paylaşımları...
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İbrahim Büyükak: Yeni eğitim - öğretim yılı herkese hayırlı uğurlu olsun
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Doğa Rutkay Kamal: Bir annenin, ilk okul sabahından ne anlama geldiği belli olmayan tuhaf davranışları... Gözler şiş; evet, dün başka şeye, sabah başka şeye ağladım.
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Pelin Akil: Güzel bir okul senesi olsun çocuklar.
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Burcu Kara: Herkese bakıyorum, böyle günlerde büyük küçük herkesin kaygısı, heyecanı, sevinci, endişesi var. Her çocuğun ailesi, doğduğu yer, kaderi nasıl farklı. Hepsine dua edip, iyilikler diledim bol bol. İyi insanlarla karşılaşsınlar ve iyi insan olsunlar inşallah. Hepimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun.
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Cansu Kurtçu: Ah benim güzellerim, canlarım… Zaman ne hızlısın… 2. sınıf… Bizim gözlerde yaşlar tabi yine... Tüm çocuklarımıza hak ettikleri sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Mutlulukla, keyifle geçsin. Zihinleri açık, akılları, vicdanları hür olsun. Haydi bakalım zil çaldı.
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Gamze Erçel: Günaydın, bütün çocuklarımızın okul hayatı çok güzel geçsin
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Uraz Kaygılaroğlu