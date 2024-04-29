Ünlülerin katıldığı Beyaz Saray yemeği önünde protesto

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde Hollywood yıldızları, gazeteciler ve önde gelen politikacılar bir araya geldi. Etkinliğin gerçekleştiği otelin önünde ise Filistin'e destek gösterileri vardı.