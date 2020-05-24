MELİS İŞİTEN

Kucaklaşamadığımız ve sesiyle yetinmek zorunda kaldığımız tüm sevdiklerimize en yakın zamanda sarılabilmek hayaliyle... Affettiğimiz, barıştığımız, "Özür dilerim" diyebildiğimiz, gülüştüğümüz, özgürleştiğimiz ve özgürleştirdiğimiz, kıymet bildiğimiz ve "İyi ki varsın" dediğimiz bir bayram olsun.

"Evden çıkamıyor" diye üzülmeyip varlığına şükrettiğimiz tüm yaşı büyüklerimizin öpülemeyen pamuk ellerini tutacağınız günler yakın olsun. Bu bayram evlerimize neşe, sağlık, bereket getirsin. Hepimize şifa getirsin.

Tek başımıza oluşumuza bakmadan ne kadar kalabalık olduğumuzu fark ettiğimiz bir bayram olsun. Son ayrı bayramımız olsun, kahkahamız bol olsun. İyi Bayramlar.