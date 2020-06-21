ALİŞAN

Babası hayatta olanlar olarak bizler çok şanslıyız. Allah'ım babası vefat etmiş, ya da hiç babasını görmeyenlere sabırlar versin. Ve tüm şehit babalarımıza... Hepsinin mekanları cennet olsun İnşallah. Baba olmak, çocuklarına sahip çıkmak, ailesini her türlü tehlikeye karşı ölümüne savunmak, eşine "Ben erkeğim döverim de severim de" deyip hayvan gibi davranmamak, çocukları okusun, büyüsün, iyi adam, iyi birer birey olarak yetişsin diye gecesini gündüzüne katıp evine ekmek götürmeye çalışmak. Kısaca baba kelimesini sadece sözde değil özde hak etmek... Benim aynen öyle bir babam var, çok şükür ve onun gibi bir baba olabilirsem ne mutlu bana... Ve oğlum; sen bana her 'baba' dediğinde benim içimden geçen dua hep aynı... Allah'ımdan tek isteğim sen sağlıklı ol yeter.