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Ünlülerin Babalar Günü paylaşımı - Magazin haberleri

Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Babalar Günü'nü sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı

21.06.2020 - 10:05 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • GÜL SUNAL

    Canım Ali'm... Öyle güzel baba oldun ki hem bana, hem Ezo’ya, hem de Narin'e...
    Kemal’e de ailemizi sarıp sarmaladığı ve sana iyi örnek olduğu için teşekkür ederim. İkinizin de Babalar Günü'nü kutluyorum ve minnetle kucaklıyorum. İyi ki varsınız. (Siyah beyaz fotoğraftaki Ali, süt içen ise Ezo)

  • DOĞA RUTKAY KAMAL

    İyi ki varsın baba, seni çok ama çok seviyorum. Yolum, ışığım ... Babalar ve dedeler günün kutlu olsun. Kızın...

  • DEMET AKALIN

    Benim hatıralarımda bile olamayacak kadar kısa yaşayan Babam... Umarım benimle gurur duyuyordur.
  • ALİŞAN
     
    Babası hayatta olanlar olarak bizler çok şanslıyız. Allah'ım babası vefat etmiş, ya da hiç babasını görmeyenlere sabırlar versin. Ve tüm şehit babalarımıza... Hepsinin mekanları cennet olsun İnşallah. Baba olmak, çocuklarına sahip çıkmak, ailesini her türlü tehlikeye karşı ölümüne savunmak, eşine "Ben erkeğim döverim de severim de" deyip hayvan gibi davranmamak, çocukları okusun, büyüsün, iyi adam, iyi birer birey olarak yetişsin diye gecesini gündüzüne katıp evine ekmek götürmeye çalışmak. Kısaca baba kelimesini sadece sözde değil özde hak etmek... Benim aynen öyle bir babam var, çok şükür ve onun gibi bir baba olabilirsem ne mutlu bana... Ve oğlum; sen bana her 'baba' dediğinde benim içimden geçen dua hep aynı... Allah'ımdan tek isteğim sen sağlıklı ol yeter.
  • SELEN SOYDER FRANSEZ
     
    İyi ki benim babamsın... Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum. Sen bana en güzel hediyeyi bıraktın. Kendimi, huyumu, dürüstlüğümü, cesaretimi, korkusuzluğumu yani seni... Rahat uyu... Sen uykuların en güzelini hak ediyorsun. Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam. 26.06.1993 İyi ki Kamil'in kızıyım. Seni çok seviyorum.

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