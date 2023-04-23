Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103’üncü yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı onuruna Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı

Giriş: 23.04.2023 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • SELDA BAĞCAN

    23 Nisan kutlamalarında ilk kez sahneye çıktığımda çekilen fotoğrafı paylaşmak istedim. O zamandan bu zamana bir çok şey değişti, değişmeyen sahneye çıkarken heyecanım ve Atatürk sevgisidir…

  • CEM DAVRAN

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

  • SERENAY SARIKAYA

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu ve mutlu olsun. O çocuksu saflığı, gözü karalığı, heyecanı ve inancı hiç kaybetmemek dileğiyle… Huzurla, coşkuyla, neşeyle nice bayramlara, bayram tadında güzel günlere…

  • ZAFER ALGÖZ

    Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun.

  • CEM YILMAZ

    Bugün benim doğum günüm. 50 yaşındayım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramınızı kutlar, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında buruk sevinçlerin yerini kalıcı mutlulukların almasını dilerim.

  • SILA TÜRKOĞLU

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

  • KENAN DOĞULU

    Bugün tüm dünya çocuklarının, bugün hepimizin! Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

  • TOLGAHAN SAYIŞMAN

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Unutmamalı…

  • İBRAHİM BÜYÜKAK

  • EROL EVGİN

    'Egemenlik ulusundur' diyerek Kurtuluş Savaşı'nı bir Millet Meclisi ile yürüten yer yüzündeki tek lider Mustafa Kemal'dir. 23 Nisanlar'daki çocuksu sevincimiz de işte bu yüzdendir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

  • NİLGÜN BELGÜN

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

  • TOLGA ÇEVİK

    23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

  • İBRAHİM TATLISES

    23 Nisan çocukluğumu hiç yaşamadığım çocuk bayramını kutluyorum ve çocuklarımızı çok seviyorum. Yarabbim hiç bir anneyi babayı çocuksuz bırakma
    Allah’ım.

  • CEYLAN ERTEM

    23 Nisan kutlu olsun.

  • FADİK SEVİN ATASOY

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

  • AFRA SARAÇOĞLU

    Kutlu olsun 23 Nisan!

  • GÜLSE BİRSEL

    Birkaç yıl “Dişlerini göstererek gülümse” dendiği için böyle ısıracak gibi poz verdim. Çünkü çocukluk böyledir. Ne istendiğini tam anlamazsın, sürekli düşersin, yanlışlıkla saçını yakarsın (yaptım), arka arkaya 10 muz yiyip mideni bozarsın (yaptım), arkadaşlarınla sürekli kavga edip hemen sarılıp barışırsın, çok konuşursun, çok gürültü yaparsın ve sürekli arkanı toplayacak biri gerekir. Çocukluk sarhoşluğa benzer yani. Ve ikisi de müthiş ve berbattır. İkisinin de en iyi tarafı kısa sürmesidir. İlla sorulacak: Fotoğraftakiler bir bayram günü annem, babam, abim ablam ve ben. Evet güzel kardeşim kaza kurşunuyum. 4 erişkin yıllarca benimle uğraştı ve benim açımdan harikaydı! Ülkemdeki çocukların her biri en az benim kadar güzel bir çocukluk geçirsin istiyorum. Geleceğe dair, güneşli günlere dair hayallerim var. Ve herkes akıllı olsun, hayal kırıklığını hiç sevmem!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.