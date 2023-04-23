Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları

GÜLSE BİRSEL



Birkaç yıl “Dişlerini göstererek gülümse” dendiği için böyle ısıracak gibi poz verdim. Çünkü çocukluk böyledir. Ne istendiğini tam anlamazsın, sürekli düşersin, yanlışlıkla saçını yakarsın (yaptım), arka arkaya 10 muz yiyip mideni bozarsın (yaptım), arkadaşlarınla sürekli kavga edip hemen sarılıp barışırsın, çok konuşursun, çok gürültü yaparsın ve sürekli arkanı toplayacak biri gerekir. Çocukluk sarhoşluğa benzer yani. Ve ikisi de müthiş ve berbattır. İkisinin de en iyi tarafı kısa sürmesidir. İlla sorulacak: Fotoğraftakiler bir bayram günü annem, babam, abim ablam ve ben. Evet güzel kardeşim kaza kurşunuyum. 4 erişkin yıllarca benimle uğraştı ve benim açımdan harikaydı! Ülkemdeki çocukların her biri en az benim kadar güzel bir çocukluk geçirsin istiyorum. Geleceğe dair, güneşli günlere dair hayallerim var. Ve herkes akıllı olsun, hayal kırıklığını hiç sevmem!