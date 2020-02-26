"GÖNDERME" AÇIKLAMASI: GÜLÜYORUM

Sahnede söylediği şarkılarla eski aşkı Cem Yılmaz'a gönderme yaptığı konuşulan Samyeli, "Konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Görüyorum ve gülüyorum. Siz de espri olsun diye yazıyorsunuz diye düşünüyorum. Ben 40 şarkı okuyorum. Bakarsanız hepsi gönderme olabilir ama şarkılar hepimizin bildiği ve sevdiği şarkılar. Asla böyle bir şey yok.