"Yanımızda patladı!"

HABERTURK.COM

Dün saat 16.20'de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısı sonrası televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

CANSEL ELÇİN İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur. YILMAZ ERDOĞAN İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

DEMET AKBAĞ İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.

TARKAN Çok üzüldüm... Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

VOLKAN KONAK Taksim’de gerçekleşen hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acısını derinden yaşıyor, ailelerine sabır diliyoruz.

MERT FIRAT İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden insanlarımızı rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun. Hiçbir terör saldırısının meşru bir gerekçesi olamaz!

EZGİ MOLA Taksim'de yaşanan korkunç patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı, sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Lanet olsun parmağı olanlara!

ÇAĞLA ŞIKEL Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok Üzgünüm...

HADİSE Taksim... Çok üzgünüm...

BENGÜ Yaralılara acil şifalar, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemin başı sağ olsun, bu yaşanan son bulsun. Bize bunu yaşatanlara lanet olsun!

DOĞA RUTKAY İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sarılmayacak yaralara bir yenisi daha eklendi.

DEMET AKALIN İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. İstanbul'a ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.

BURAK DENİZ İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılar acil şifa bulsun. Çok üzgünüm çok...

DEMET ÖZDEMİR İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum, yaralılar için acil şifalar. Hayretler içerisindeyim. Çok üzgünüm...

İBRAHİM BÜYÜKAK Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım daha fazla can kaybı olmaz. Ülkemize geçmiş olsun.

GONCA VUSLATERİ İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

İPEK FİLİZ YAZICI Taksim... Çok üzgünüm çok...

Fotoğraflar: DHA, Instagram