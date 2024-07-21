Melek Baykal, Özlem Akınözü'nün vefat haberinin ardından yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi; "Sevgili Özlem çok üzgünüm, çok erken veda ettin bu dünyaya. Ailene evlatlarına anneciğin Kuteyla'ya sabırlar diliyorum. Huzur içinde uyu güzel kalpli kadın. Mekânın cennet olsun."