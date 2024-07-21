Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden Özlem Akınözü'ne veda mesajı; "Huzur içinde uyu güzel kalpli kadın" - Magazin haberleri

        Ünlülerden Özlem Akınözü'ne veda mesajı

        Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek 59 yaşında hayatını kaybetti. Melek Baykal, Gupse Özay ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler de yaşadıkları üzüntüyü sosyal medyada yayımladıkları mesajlarla dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Melek Baykal, Özlem Akınözü'nün vefat haberinin ardından yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi; "Sevgili Özlem çok üzgünüm, çok erken veda ettin bu dünyaya. Ailene evlatlarına anneciğin Kuteyla'ya sabırlar diliyorum. Huzur içinde uyu güzel kalpli kadın. Mekânın cennet olsun."

        • 2

          Özlem Akınözü, Gupse Özay'ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde olduğu 'Deliha 2' aldı filmin oyuncu kadrosunda yer almıştı.

        • 3

          Gupse Özay, acı haberi alınca Özlem Akınözü ile çektirdiği fotoğrafları yayımlayıp, "Güzel gülüşlü, güzel kalpli Özlem'im seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Şükran Ovalı ise "Çok üzgünüm Özlem abla iyi ki tanıdım kalbini tüm ailesine sabır diliyorum" mesajını yayımladı.

        • 5

          Talat Bulut da meslektaşı için "Canım kardeşim Akın Akınözü annenin devri daim olsun. Acın acımdır" ifadelerini kullandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bazadan çıkan cesette korkunç ayrıntılar: Uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler
        Bazadan çıkan cesette korkunç ayrıntılar: Uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Habertürk Anasayfa