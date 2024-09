Ünlülerden Oscarlık performanslar

İkonik film sahnelerinin canlı performanslarla şov şeklinde yorumlandığı "Oscar'lık Sahneler" projesi tek gala olarak Vadi Açıkhava'da seyircilerle buluştu.

Nevra Serezli "Oscar'lık Sahneler" projesinin onur konuğu olarak geceye katıldı.

Gecede İrem Derici, 'A Star is Born' filminden Lady Gaga'nın söylediği 'Shallow' parçasını yorumladı.

Charlie Chaplin'in 'Diktatör Konuşması'nı yapan Gürgen Öz'ün performansı seyirciden yoğun alkış aldı. Selen Öztürk 'Show Must Go On'u, Tuana Yılmaz 'Breakfast at Tiffany's filminde Audrey Hepburn'ün söylediği 'Moon River' parçasını yorumladı.

Ayrıca İpek Açar, 'Take the Lead' filminin ikonik sahnesiyle Fırat çelik ve Yağmur Yüksel, Judy ve Rita Hayworth rolüyle Zeynep Atılgan, 'Kadın Kokusu' filminin ikonik tango sahnesiyle, Lilya İrem Salman ve Cihan Nacar, 'Elvis' rolüyle Can Aslantuğ, 'Barbie' rolüyle Yağmur Yüksel gecenin ilgi gören performanslarına imza attılar.

Müzikal oyunculardan oluşan ensemble ve Emil Tan Erten yönetiminde 17 kişilik Hollywood orkestrası da seyirciden tam not aldı.

'Dirty Dancing', 'Wizard of Oz', "Breakfast at Tiffany's", "Schindler's List", 'Scent of a Woman', 'Pulp Fiction' gibi her biri kült olmuş filmlerden titizlikle seçilen sahnelerin repertuvarda yer aldığı "Oscar'lık Sahneler" projesi ayakta alkışlandı.