Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ünlülerden Oscarlık performanslar

        Ünlülerden Oscarlık performanslar

        İrem Derici, Gürgen Öz, Selen Öztürk, Tuana Yılmaz, İpek Açar ve Fırat Çelik gibi ünlü isimlerin ikonik film sahnelerinin canlı performanslarla şov şeklinde yorumlandığı "Oscar'lık Sahneler" projesi tek gala olarak seyirciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 09:04 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlülerden Oscarlık performanslar
        ABONE OL
        ABONE OL

        İkonik film sahnelerinin canlı performanslarla şov şeklinde yorumlandığı "Oscar'lık Sahneler" projesi tek gala olarak Vadi Açıkhava'da seyircilerle buluştu.

        Nevra Serezli "Oscar'lık Sahneler" projesinin onur konuğu olarak geceye katıldı.

        Gecede İrem Derici, 'A Star is Born' filminden Lady Gaga'nın söylediği 'Shallow' parçasını yorumladı.

        Charlie Chaplin'in 'Diktatör Konuşması'nı yapan Gürgen Öz'ün performansı seyirciden yoğun alkış aldı. Selen Öztürk 'Show Must Go On'u, Tuana Yılmaz 'Breakfast at Tiffany's filminde Audrey Hepburn'ün söylediği 'Moon River' parçasını yorumladı.

        REKLAM

        Ayrıca İpek Açar, 'Take the Lead' filminin ikonik sahnesiyle Fırat çelik ve Yağmur Yüksel, Judy ve Rita Hayworth rolüyle Zeynep Atılgan, 'Kadın Kokusu' filminin ikonik tango sahnesiyle, Lilya İrem Salman ve Cihan Nacar, 'Elvis' rolüyle Can Aslantuğ, 'Barbie' rolüyle Yağmur Yüksel gecenin ilgi gören performanslarına imza attılar.

        Müzikal oyunculardan oluşan ensemble ve Emil Tan Erten yönetiminde 17 kişilik Hollywood orkestrası da seyirciden tam not aldı.

        'Dirty Dancing', 'Wizard of Oz', "Breakfast at Tiffany's", "Schindler's List", 'Scent of a Woman', 'Pulp Fiction' gibi her biri kült olmuş filmlerden titizlikle seçilen sahnelerin repertuvarda yer aldığı "Oscar'lık Sahneler" projesi ayakta alkışlandı.

        Proje, "Hande Bizi Sezen'e Götür-Senfonik" projesinin de mimarı Nurcan Karaca'ya ait. Yönetmen Uğur Babürhan, görsel içerik yönetmeni Coşkun Turgut, koreograf İzmir Tenim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Oscarlık Sahneler

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kişiye dava
        29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kişiye dava
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
        Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Habertürk Anasayfa