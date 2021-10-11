HİLAL ÖZDEMİR

Bugün Dünya Kız Çocukları günüymüş. Ne yazsam boş. Seni, sizi anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. İkinci resim deki benim yeğenim, kızımdan hiçbir farkı yok. Onu da ben büyüttüm. Tek farkı, bir tek onu ben doğurmadım. O da hiç önemli değil, zaten onunda annesiyim. Sizi seviyorum...