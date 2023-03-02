Ünlülerden depremzedelere moral ziyareti

DHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin etkili olduğu Malatya'da, ünlü isimler çadır kentleri ziyaret edip, depremzedelere destek oldu. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı kapsamında 'Serhat' dizisi oyuncuları Tamer Karadağlı, Nefise Karatay, Burak Haktanır, Muhammed Emre Kaya, Haluk Özenç, Mert Özbek, Tutku Topaç, Ali Pınar, Çağıl Aydıner, Musa Evren, ses sanatçısı Züleyha Ortak, yapımcı Banu Ergin, içerik üreticisi Nursen Şenyurt, influencer Buse Turan, şarkıcı Beste Korkmaz, bugün Malatya'ya geldi. İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden ekip, Malatya Valisi Hulusi Şahin ile görüştü. Ardından da 2'nci Ordu Komutanlığı ve Kırklareli'den gelen 41'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından çevre güvenliğiyle, depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığı çadır kenti ziyaret etti.

"ÇOK DUYGULANDIM" Çadır kentteki çocuklar 'Çocuklar Duymasın' dizisinden hatırladıkları Tamer Karadağlı'ya yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar Karadağlı'ya "Haluk ağabey havuç nerede?" diye sordu. Çocuklarla sohbet eden Karadağlı, daha sonra yaptığı açıklamada, çocukların bu süreci iyi şekilde atlatması gerektiğini vurguladı. Karadağlı, "Tanıdık yüzler gördükleri zaman hani bu sevinç onlara uzun süre gidecek diye buradayız. Evvelsi gün Gaziantep'teydik, Nurdağı'ndaydık. Bugün buradayız. Buradan Adıyaman'a geçeceğiz. Geziyoruz. Çünkü çocuklardaki o tebessümü yaratmak için zaten geliyoruz. Hani ekranlarda seyrettikleri insanların onların yanında olması bence onlar için çok önemli. Çok duygulandım. Bunlar bu ülkenin gelecekleri bu çocuklar. En büyük zararı aslında onlar gördü. Onlara bu süreci mümkün olduğunca hissettirmeden geçirmek gerekiyor" diye konuştu.

"BİZİM MOTTOMUZ: ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ, ÇADIRLAR TUVALİMİZ" Züleyha Ortak da "7'nci seyahatimiz oluyor bölgede. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde programımızı başlattık. Depremin 3'üncü gününden itibaren bizler sahadayız. Her değişen grubumuza kıymetli yol arkadaşlarımız oluyor. Bizim zaten mottomuz; 'Çocuklar geleceğimiz, çadırlar tuvalimizle' ile yola çıkmıştık. Onlarla balon ve aynı zamanda çadır boyama etkinlikleri yapıyorduk. OHAL'in sonuna kadar bizlerle olmak isteyen tüm arkadaşlarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayında iftar sofralarında buluşacağız. Bayramda yine burada olacağız. Bizim ünlülere ve sanatçı arkadaşlarımıza çağrımız var. Gelsinler ve bölgedeki insanları yalnız bırakmasınlar. Bugüne kadar yaptıkları konserlerle çok ciddi şeyler elde ettiler. Şimdi bizim onlara çağrımız sahaya insinler. Çocuklarla kadınlarımızla vakit geçirsinler ve onlara bir nebze olsun moral versinler" dedi.

"TANIDIK YÜZ GÖRMEK ONLARI MUTLU EDİYOR" Ali Pınar ise "Biz tabii olayı hep ekranlardan izliyoruz. Buraya geldiğinizde gerek enkazları, gerek sonraki durumu görünce dramı daha iyi idrak ediyorsunuz. Şunu vurgulamak lazım. Kesinlikle özellikle meslektaşlarımız için buraya gelmek çok önemli. Çünkü insanların fiziksel ihtiyaçları karşılandıktan sonra mental ihtiyaçları, psikolojik ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Bu noktada da tanıdık bir yüz görmek, onları gerçekten çok mutlu ediyor" dedi. Fotoğraflar: İHA, AA, Instagram

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