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Ünlülerden '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' paylaşımları - Magazin haberleri

Ünlülerden 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımları

Hayvanları korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 1931 yılında Floransa'da kabul edilen Hayvanları Koruma Günü'nün 90. yıl dönümü kutlanıyor. Pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından sevimli dostlarıyla fotoğraflarını paylaştı

04.10.2021 - 16:47 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • DENİZ SEKİ

    4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun...

  • MÜGE BOZ

    Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki dünya güzelleşsin... 4 Ekim Hayvaları Koruma Günü kutlu olsun...

  • YONCA EVCİMİK

    Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü... Benim için her gün onların. Her ne kadar istediğimiz gibi olmasa da yasanın çıkması ile bugünü biraz daha huzurla kutlayacağım derken dün Dodi'mi kaybettim. Onun gidişiyle anılara boğuldum. 'Var olmak haktır...'

  • HANDE ERÇEL

    Giyinme odası değil sanki sevdirme odası...

  • AJDA PEKKAN

    Son bir yılda basına yansıyan hayvanlara işkence ve ölüm haberleri, bir yanda da İzmir depreminde insanları kurtarmaya çalışan canlar... 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü... Peki, onları ne kadar koruyabiliyoruz? Açlıktan, susuzluktan, soğuktan, canilerden, katillerden, tecavüz edenlerden, avcılardan, ölümden... Onlar bizim tüm acılarımızda yanımızdayken... Neden?

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