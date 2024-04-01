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        Haberler Magazin Ünlülerden 31 Mart seçimi sonrası tebrik mesajları - Magazin haberleri

        Ünlülerden 31 Mart seçimi sonrası tebrik mesajları

        Ünlü isimler, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:49
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        • 1

          FİLİZ AKIN

          Tebrikler Ekrem İmamoğlu. Çok güçlü bir savaş verdiniz ve kazananı siz oldunuz. Bir kere daha ispat ettiniz ki; parti değil, hizmet esastır. Başarınız devamlı olsun. İyi ki varsınız ve bu demokrasi zaferini bize yaşattınız.

        • 2

          CEM YILMAZ

          Levent'teki Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullanırken "Her sene 'Sandık başında kırdı geçirdi' diyorlar. Bir şey yaptığım yok" diyerek çevresindekileri güldüren Cem Yılmaz, seçim sonuçları açıklandıktan sonra; "Valla ben bir şey yapmadım" paylaşımında bulundu.

        • 3

          NAZAN ÖNCEL

          "Kolları sıvadığı ilk gün; 'Memlekete bahar gelecek' demişti Ekrem İmamoğlu."

        • 4

          NİLGÜN BELGÜN

          "Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu tebrik ederim."

        • 5

          CEM DAVRAN

          "Bizden sonraki nesillerin 2024 yerel seçimleri diye özellikle ve özellikli örnek olarak bahsedeceği bir gün yaşadık. Vakanüvisler mutlaka takvime işaret koyacaktır."

        • 6

          ŞEVVAL SAM

          "Ekrem Başkan İstanbul'a, Türkiye'ye yakışıyorsun. Gurur duyuyoruz seninle ve kutluyoruz. Bize yaşattığın mutluluk, verdiğin umut için müteşekkiriz."

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