Ünlülerden 31 Mart seçimi sonrası tebrik mesajları
Ünlü isimler, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti
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FİLİZ AKIN
Tebrikler Ekrem İmamoğlu. Çok güçlü bir savaş verdiniz ve kazananı siz oldunuz. Bir kere daha ispat ettiniz ki; parti değil, hizmet esastır. Başarınız devamlı olsun. İyi ki varsınız ve bu demokrasi zaferini bize yaşattınız.
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CEM YILMAZ
Levent'teki Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullanırken "Her sene 'Sandık başında kırdı geçirdi' diyorlar. Bir şey yaptığım yok" diyerek çevresindekileri güldüren Cem Yılmaz, seçim sonuçları açıklandıktan sonra; "Valla ben bir şey yapmadım" paylaşımında bulundu.
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NAZAN ÖNCEL
"Kolları sıvadığı ilk gün; 'Memlekete bahar gelecek' demişti Ekrem İmamoğlu."
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NİLGÜN BELGÜN
"Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu tebrik ederim."
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CEM DAVRAN
"Bizden sonraki nesillerin 2024 yerel seçimleri diye özellikle ve özellikli örnek olarak bahsedeceği bir gün yaşadık. Vakanüvisler mutlaka takvime işaret koyacaktır."
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ŞEVVAL SAM
"Ekrem Başkan İstanbul'a, Türkiye'ye yakışıyorsun. Gurur duyuyoruz seninle ve kutluyoruz. Bize yaşattığın mutluluk, verdiğin umut için müteşekkiriz."
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