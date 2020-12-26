Ünlüler mutfağa girdi

GÖKSEL

48 yaşındaki Göksel, mutfakta çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

"Anneciğim yine haklı çıktı" diyen Göksel, paylaşımına şu notu düştü:

Annem, bana ev işlerini öğretirken bayağı direnirdim. 'Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki' diye tutturmuştum. O da ısrar ederdi, 'Bir gün ihtiyacın olabilir' diye.

O gün geldi, çattı. Anneciğim yine haklı çıktı. Bu arada ben özenle yemek yapmanın ne kadar zevkli olduğunu keşfettim. Hele bir de sevdiklerin mutlu oluyorsa...