Ünlüler, kampanyaya katıldı
Ünlüler, "Mahir Polat Serbest Bırakılsın" başlıklı kampanyaya katıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklananlar arasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumundaki olumsuzluklar nedeniyle birkaç kez hastaneye sevk edildi.
Sağlık durumunun cezaevinde olmasına elverişli olmadığını düşünenler, sosyal medyada; “Mahir Polat Serbest Bırakılsın” başlıklı bir kampanya başlattı.
Bazı ünlüler de o kampanyaya katıldı;
Ayşegül Aldinç
Yasemin Yürük
Teoman
Hayal Köseoğlu
Demet Evgar