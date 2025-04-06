Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; havaların ısınmasıyla birlikte Defne Samyeli, Tuğba Özerk, Pınar Tezcan ve Başakşehir Futbol Kulübü'nün Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek gibi ünlü isimler, güzel havanın keyfini çıkarmak için İstanbul Boğazı sahil hattında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.Bebek sahilinde görüntülenen Defne Samyeli, muhabirlerin soruları karşısında; "Şu an konuşacak durumda değilim. Malum ülkenin farklı konuları var" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli

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Krzysztof Piatek ise eşi Paulina Piatek ile Rumelihisarı'nda yürüyüş yaptı. Köpeklerini pusette gezdiren gezdiren çift, güneşli havanın keyfini çıkardı.

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Krzysztof Piatek ve eşi Paulina Piatek

Tuğba Özer, Bebek'te yürüyüş yaparken bir yandan da kulaklıktan müzik dinledi. Muhabirlere son çalışmasının kayıtlarını dinlediğini söyleyen Özerk, LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' adlı şarkısıyla ilgili ise "Bana göre şarkı değil. Reklam vererek tıklanma kasıyorlar" diyerek eleştirdi.

Tuğba Özerk

Bebek Parkı'na giden Pınar Tezcan da kızı Doğa Özçapkın ile birlikte yürüyüş yaptı.

Pınar Tezcan ve kızı Doğa Özçapkın