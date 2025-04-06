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        Haberler Magazin Ünlüler İstanbul'da güneşli havanın keyfini çıkardı - Magazin haberleri

        Ünlüler güneşli havanın keyfini çıkardı

        Havaların ısınmasıyla birlikte; Defne Samyeli, Tuğba Özerk, Pınar Tezcan ve futbolcu Krzysztof Piatek gibi ünlü isimler, İstanbul Boğaz'ı sahil hattına akın etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 12:22 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:22
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        Güneşli havanın keyfini çıkardılar
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; havaların ısınmasıyla birlikte Defne Samyeli, Tuğba Özerk, Pınar Tezcan ve Başakşehir Futbol Kulübü'nün Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek gibi ünlü isimler, güzel havanın keyfini çıkarmak için İstanbul Boğazı sahil hattında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.Bebek sahilinde görüntülenen Defne Samyeli, muhabirlerin soruları karşısında; "Şu an konuşacak durumda değilim. Malum ülkenin farklı konuları var" ifadelerini kullandı.

        Defne Samyeli
        Defne Samyeli

        Krzysztof Piatek ise eşi Paulina Piatek ile Rumelihisarı'nda yürüyüş yaptı. Köpeklerini pusette gezdiren gezdiren çift, güneşli havanın keyfini çıkardı.

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        Krzysztof Piatek ve eşi Paulina Piatek
        Krzysztof Piatek ve eşi Paulina Piatek

        Tuğba Özer, Bebek'te yürüyüş yaparken bir yandan da kulaklıktan müzik dinledi. Muhabirlere son çalışmasının kayıtlarını dinlediğini söyleyen Özerk, LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' adlı şarkısıyla ilgili ise "Bana göre şarkı değil. Reklam vererek tıklanma kasıyorlar" diyerek eleştirdi.

        Tuğba Özerk
        Tuğba Özerk

        Bebek Parkı'na giden Pınar Tezcan da kızı Doğa Özçapkın ile birlikte yürüyüş yaptı.

        Pınar Tezcan ve kızı Doğa Özçapkın
        Pınar Tezcan ve kızı Doğa Özçapkın
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        #defne samyeli
        #Tuğba Özerk
        #pınar tezcan
        #Krzysztof Piatek

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