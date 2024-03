Ünlüler, Down sendromlu gençlerle buluştu

"KENDİNİZE ONLARI TANIMAK İÇİN ŞANS TANIYIN"

Down sendromlu bir çocuk babası olan Özgün Uğurlu, etkinlikte yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Uğurlu; "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında Türkiye Down Sendromu Derneği’nin düzenlediği etkinliğe ben de katıldım her sene olduğu gibi. Çocuklarımızın her geçen sene nasıl da büyüyüp geliştiklerini gördükçe yarınlara dair umutlarım yeşeriyor. Aslında hepsi çok mutlu, çalışkan ve istekli. +1 kromozom dışında çok da farklı beklentilerimiz yok hayattan. Bugün de sohbet edince tekrar gördüm ki; Down sendromlu çocuklarımız da tıpkı bizler gibi çalışmak, üretmek, hayatın akışına dahil olmak istiyorlar. Lütfen onlara destek olun, şans verin. Kendinize de onları tanımak için şans tanıyın. Göreceksiniz ki kimse onlar kadar saf, temiz ve güzel sevemez. Güvenin bana, hepinize çok iyi gelecek" dedi