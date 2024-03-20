Ünlüler, Down sendromlu gençlerle buluştu
Türkiye Down Sendromu Derneği, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü etkinlikleri kapsamında #rengimizbelliolsun sloganıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte; ünlü isimler, Down sendromlu gençlerle bir araya geldi
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21 Mart Dünya Down Sendromu Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından renkli bir etkinliğe imza atıldı.
#rengimizbelliolsun sloganıyla bir etkinlik düzenlendi. Nefise Karatay, Ceren Benderlioğlu, Dilara Sümbül, Şilan Makal ve Özgün Uğurlu gibi ünlü isimlerin Down sendromlu gençlerle bir araya geldiği etkinlikte keyifli dakikalar yaşandı.
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"GERÇEK DOSTLAR KROMOZOM SAYMAZ"
Ünlü isimlerin Down sendromlu gençlerle birlikte tişört ve çorap tasarımları yaptığı etkinlik, katılımcıların danslarıyla renklendi. Türkiye Down Sendromu Derneği yetkilileri, Down sendromlu bireylerin hayata +1 değer kattıklarını vurgulayarak herkes gibi onların da eşit haklara sahip olduğunu, topluma uyumlu yaşamak istediklerini dile getirdi. Down sendromlu bireylere karşı önyargıları yıkma çağrısı yapan yetkililer;"Unutmayın gerçek dostlar kromozom saymaz!" şeklinde konuştu.
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"KENDİNİZE ONLARI TANIMAK İÇİN ŞANS TANIYIN"
Down sendromlu bir çocuk babası olan Özgün Uğurlu, etkinlikte yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Uğurlu; "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında Türkiye Down Sendromu Derneği’nin düzenlediği etkinliğe ben de katıldım her sene olduğu gibi. Çocuklarımızın her geçen sene nasıl da büyüyüp geliştiklerini gördükçe yarınlara dair umutlarım yeşeriyor. Aslında hepsi çok mutlu, çalışkan ve istekli. +1 kromozom dışında çok da farklı beklentilerimiz yok hayattan. Bugün de sohbet edince tekrar gördüm ki; Down sendromlu çocuklarımız da tıpkı bizler gibi çalışmak, üretmek, hayatın akışına dahil olmak istiyorlar. Lütfen onlara destek olun, şans verin. Kendinize de onları tanımak için şans tanıyın. Göreceksiniz ki kimse onlar kadar saf, temiz ve güzel sevemez. Güvenin bana, hepinize çok iyi gelecek" dedi
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"BİRLİKTE DEĞERLİYİZ"
Etkinliğe katılan Dilara Sümbül ise şöyle konuştu; "Kromozom fazlalığı aramızda engel değil. En büyük engel, kalbimizde ve zihnimizde. Arkadaşlarımızın ellerinde olmayan bu farklılık, artık onlara engel olmasın. İnsan olma ve insan kalabilme yolunda, ötekileştirmeden, sevgi ve saygı ile hep birlikte olmak dileğiyle. İyi ki varlar, iyi ki varız. Farklı renklerde, farklı kişiliklerle, yine de ‘biz’ olma yolunda umarım toplum olarak ilerleyebiliriz. Birlikte değerliyiz" şeklinde konuştu.
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"DÜNYAYA İLHAM OLMALILAR"
Davetliler arasında yer alan Şilan Makal; "Çok keyif aldığım bir etkinlik oldu. İçinde hiç kötülük barındırmayan, yalan bilmeyen, sadece sonuz sevgi dolu kalpleriyle, dostluklarıyla tüm dünyaya ilham olmalılar” dedi.