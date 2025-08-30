Habertürk
        Ünlü yönetmen Ridley Scott: 20 milyon dolarlık teklifi reddettim

        Ridley Scott: 20 milyon dolarlık teklifi reddettim

        'Gladyatör', 'Hannibal', 'Marslı', 'Napolyon' filmlerinin yönetmeni Ridley Scott, 'Terminator 3'ü nasıl reddettiğini anlatırken, "Bundan gurur duyuyorum" dedi

        Giriş: 30.08.2025 - 14:58 Güncelleme: 30.08.2025 - 14:58
        "20 milyon dolarlık teklifi reddettim"
        Ünlü yönetmen Ridley Scott, 'Terminator 3' için teklif edilen yüklü miktardaki ücreti reddettiğini söyledi. 'Gladyatör', 'Hannibal', 'Marslı', 'Napolyon' gibi önemli filmleriyle bilinen 87 yaşındaki yönetmen, yakın zamanda The Guardian'a verdiği bir röportajda, 'Terminatör' serisinin üçüncü filmini yönetmeyi düşünüp düşünmediği soruldu.

        Ridley Scott, filmde başrol oynayan Arnold Schwarzenegger'in kazandığı miktarla aynı parayı istediğini, bunun kabul edildiğini ancak sonra kendisinin istemediğini anlattı.

        Ridley Scott, 'Gladyatör 2'nin çekimlerinde...

        "Bundan gurur duyuyorum. 20 milyon dolarlık teklifi reddettim" diyen Ridley Scott; "Ben satın alınamam dostum" ifadesini kullandı. Scott, "Birisi 'Arnie'nin ne aldığını sor' dedi. Ben de 'Deneyeceğim' diye düşündüm. 'Arnie'nin aldığı paranın aynısını istiyorum' dedim. 'Evet' dediklerinde de 'Boşver' diye düşündüm. Yapamadım. Benim tarzım değil" şeklinde konuştu.

        Ünlü yönetmen; "Bir Bond filmi çekmek gibi. Bir Bond filminin özü eğlenceli ve gösterişlidir. Terminatör saf bir çizgi roman. Gerçekçi olmaya çalışırdım. Bu yüzden benden hiçbir zaman bir Bond filmi çekmemi istemediler, çünkü her şeyi mahvedebilirim" diye ekledi.

