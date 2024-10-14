Ünlü yönetmen Alex Proyas, Elon Musk'ı robot tasarımlarını çalmakla suçladı: Tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?
Yönetmen Alex Proyas, Elon Musk'ı, 2004 yapımı filmi 'Ben, Robot'taki (I, Robot) robot tasarımlarını çalmakla suçladı ve alaycı bir mesaj attı: Tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?
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Tesla'nın CEO’su Elon Musk, yıllardır üzerinde çalıştığı Optimus robotları geçtiğimiz günlerde tanıttı. Bu robotlar, ünlü yönetmen Alex Proyas ile Elon Musk'ı karşı karşıya getirdi.
İçecek servisi yapan ve insanlarla etkileşim kuran robot tasarımlarını, 2004 yapımı gişe rekortmeni 'Ben, Robot' (I, Robot) filmindeki robot tasarımlarına benzeten Proyas, Musk'ı tasarımlarını çalmakla suçladı.
X platformu üzerinden bir paylaşım yapan 61 yaşındaki yönetmen, "Merhaba Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?" mesajıyla, Musk'a alaycı bir hırsızlık suçlamasında bulundu.
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Elon Musk, geçen hafta ABD'nin California eyaletindeki Warner Bros Stüdyoları'nda 'We, Robot' adıyla düzenlenen etkinlikte, otonom bir şekilde sürüş yapabilen sürücüsüz taksi Cybercab, 20 kişi taşıyabilen robovan ve Optimus hizmet robotlarını tanıtmıştı.
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Sunumun ardından sosyal medyadaki dikkatli kullanıcılar Elon Musk'ın hizmet robotlarının 'Ben, Robot' (I, Robot) filmindeki robot tasarımlarıyla benzerliğini fark etmişti.
Yönetmen Alex Proyas da Will Smith'in başrolünü filmindeki tasarımlarla benzerliği görünce, Musk'ın sahibi olduğu X'te, Tesla CEO'sunu eserlerini kopyalamakla suçladı.
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FİLMDEKİ TASARIMLAR İLE MUSK'IN TASARIMLARINI KIYASLADI
Proyas'ın paylaşımında Optimus robotun yanında 'Ben, Robot'un otonom polis gücü, Tesla Robovan'in yanında 2004 yapımı filmdeki ulaşım aracı ve Cybercab'in yanındaysa filmdeki bir otomobilin görüntüleri yer aldı.
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'BEN, ROBOT' NEYİ ANLATIYOR?
Will Smith'in başrolde yer aldığı film, ünlü bilimkurgu yazarı Isaac Asimov'un 1950 tarihli kısa öyküsünden beyazperdeye uyarlandı.
2035 yılında Chicago'nun gelecekteki dünyasında geçen film, Sonny adlı polis gücünün bir üyesi tarafından işlenmiş olabilecek bir cinayeti çözmeye çalışan bir dedektifin hikayesini anlatıyor.