Ağabeyinin vefatı hakkında da açıklama yapan Selami Şahin, “85 yaşındaydı, hastanede yatıyordu. Kendi varlığını bile bilmiyordu, taş gibiydi. Tabi ki ateş düştüğü yeri yakar. Benim abim, ben çok üzüldüm ama gidenden haber yok. Oradan geldik oraya gideceğiz. Üzülmemek elde değil, giden gidiyor. Allah rahmet etsin, içim yanıyor” dedi.