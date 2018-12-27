Ladino müziğin dünyaca ünlü temsilcilerinden Yasmin Levy, konser vermek için geldiği Konya'da, Mevlevilikten etkilenerek sema yapmayı öğrenmek üzere tekrar kenti ziyaret etme kararı aldı.

AA'nın haberine göre Sosyal medyada takipçileri tarafından "kalbi ses tellerinde atan kadın" diye tanımlanan Yasmin Levy, ilk kez geldiği Konya'da, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki bin 700 kişilik salonda hayranlarına konser verdi.

Ladino, Flamenko, Arap, Türk ve Roman müziğinden ezgiler taşıyan şarkılarını seslendirdiği konser sonrası Levy, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Anne ve babasının Türkiye kökenli Yahudiler olduğunu aktaran Levy, ailesinin Manisa'dan İsrail'e göç ettiğini, kendisinin de Kudüs'te Arap komşularının olduğu bir mahallede doğduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Levy, Türkiye sevgisini şöyle anlattı:

"Size şunu söyleyeyim, 1,5 yaşındayken çekilmiş bir resmim var. Babam orada Türkçe bir müzik açmış, ben ortada oynuyorum ve babam bana diyor ki 'Yasmin Türk'. Babam, ablama ise Fransız diyordu. Ben Türk'üm, bu müzikle büyüdüm."

ORHAN GENCEBAY İLE TANIŞMAK İSTİYOR

Türkiye'deki köklerini aramak için babasının memleketine, Manisa Belediyesinin davetlisi olarak gittiğini ifade eden Levy, şöyle devam etti:

"Manisa Belediyesi beni davet etti. Babamın evini bulamadık, yıkılmış. Ancak şunu söyleyeyim, eğer babam Türkiye'ye geldiğimi ve onun evini Manisa'da aradığımı bilseydi buna çok memnun olurdu. 4 kardeşiz, annem babamın ikinci eşi. Evlendiklerinde aralarında 23 yaş varmış. Annemin ataları da Kudüs'e Türkiye'den gelmişler ama annem Kudüs doğumlu. Evde Orhan Gencebay müzikleri ile büyüdüm. Çocukluğumdan beri onu dinlerim. Orhan Gencebay ile tanışmayı, onunla şarkı söylemeyi çok istiyorum. Önce filmlerini izledim, sonra da şarkılarını dinledim. 14 yaşındayken İbrahim Tatlıses, sonra Zeki Müren ve Bülent Ersoy dinledim."

SEMA YAPMAYI ÖĞRENECEK

Konya'da, semazenlerden çok etkilendiğini vurgulayan Levy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Semazenler dönerken tevazuyu hissettim. Kendilerini çok ama çok küçük olarak niteliyorlar. Evet biz çok küçüğüz. Allah büyük olandır. Biz hiçbir şeyiz. Sufiler ile bugün tanıştım. Onları yıllardır biliyordum ancak daha önce hiç karşılaşmamıştım. Bugün gerçek anlamıyla buluştum. Ben Allah'a inanan bir insanım. Sahneye çıkmadan evvel hiçbir zaman 'Allah'ım bana şans ver' demem. 'Allah'ım güzelliğini benim üzerimden ulaştırmama yardım et' derim. Bu ses benim değil Allah'ındır, isterse alır."

Levy, Sufizmi ilk kez sanatçı Ömer Faruk Tekbilek'ten duyduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Eşi Suzan iyi bir arkadaşımdır. ABD'de onunla konserlere katıldım. O bana sufizmi anlatırken öksürmeye başladı. 'Ne oluyor, hasta mısın, ambulansı arayım mı' dedim. Çünkü nefes alamıyordu, çok korkmuştum. Dedi ki 'ben Allah'ı çok seviyorum ve ondan bahsederken duramıyor, ağlıyorum'. İşte sufizm ile o gün onun üzerinden ilk kez tanışma fırsatı buldum. Bugün burada sufi müziği dinlerken kocama dedim ki 'Ben bu müzikle büyüdüm ama sufi müzik olduğunu bilmeden'. Mevlana'nın yazdığı şiirleri daha önce okumuştum. Mevlevileri dönerken dikkatle izledim ve 'bunu öğrenmek istiyorum' dedim. Öğrenmem için beni davet ettiler. Öğrenmek istememin nedeni, dönerken çok mütevazılar ve ruhları Allah ile birlikte. Kızım ve eşim bana söz verdi, ne zaman bilmiyorum ama tekrar öğrenmek için buraya geleceğim."

KONYA KONSERİ ONU ÇOK ETKİLEDİ

Konya'dan çok etkilendiğini, konserin çok güzel geçtiğini belirten Levy, "Türkiye'ye geldiğimde insanlar beni yargılamıyorlar, beni olduğum gibi kabul ediyorlar. Burada kendimi görüyorum. Salonda bu gece o kadar çok sevgi gördüm ki." ifadelerini kullandı.

DİNDAR BİR YAHUDİ

Kendisini "Dindar bir Yahudi" olarak tanımlayan Levy, ibadetlerine, özellikle Yahudilikteki cumartesi "Şabat" tatiline titizlikle uyduğunu ve 21 yıldır bu şekilde yaşadığını anlattı.

Arapça konuşulanları anladığını, Arapça okuyabildiğini ancak çok istemesine rağmen akıcı bir şekilde bu dili konuşamadığını dile getiren Levy, Araplara yönelik düşüncelerini, "Bana şöyle bir bakın, ben Arap gibiyim. İsrail'de havaalanına gidince Arap sanıyorlar. Adım Yasmin, ailemin adı Amir, mentalitem Arap. Arap dostlarım var. Kızımın adı Nur." sözleri ile özetledi.