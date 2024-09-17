Ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, seks ticareti suçlamasıyla tutuklandı

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Ünlü rapçinin avukatı Marc Agnifilo, yaptığı açıklamada; “ABD Başsavcılığı'nın Combs'a yönelik haksız bir soruşturma olduğuna inandığımız davayı takip etme kararından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Sean 'Diddy' Combs bir müzik ikonu, kendi kendini yetiştirmiş bir girişimci, sevgi dolu bir aile babası ve son 30 yılını bir imparatorluk kurmak, çocuklarına tapmak ve siyahi toplumunu geliştirmek için çalışmakla geçiren kendini kanıtlamış bir hayırseverdir" ifadesini kullandı.