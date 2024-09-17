Ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, seks ticareti suçlamasıyla tutuklandı
Aylardır seks ticareti iddiaları nedeniyle kriminal soruşturma altında olan Sean 'Diddy' Combs, evine düzenlenen polis baskınıyla tutuklandı
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Ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, aylardır seks ticareti iddiaları nedeniyle kriminal soruşturma altındaydı.
Hakkında insan kaçakçılığı da dâhil çok sayıda suçlama nedeniyle birden fazla hukuk davası olan 54 yaşındaki şarkıcı, dün New York'ta tutuklandı. Diddy, Manhattan'daki FBI bürosuna götürüldü.
Büyük jüri tarafından suçlanan ünlü şarkıcı hakkında hangi konularda suçlama yöneltildiği henüz bilinmiyor.
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"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"
Ünlü rapçinin avukatı Marc Agnifilo, yaptığı açıklamada; “ABD Başsavcılığı'nın Combs'a yönelik haksız bir soruşturma olduğuna inandığımız davayı takip etme kararından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Sean 'Diddy' Combs bir müzik ikonu, kendi kendini yetiştirmiş bir girişimci, sevgi dolu bir aile babası ve son 30 yılını bir imparatorluk kurmak, çocuklarına tapmak ve siyahi toplumunu geliştirmek için çalışmakla geçiren kendini kanıtlamış bir hayırseverdir" ifadesini kullandı.
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100 MİLYON DOLARLIK CEZA VERİLDİ
Hakkında birden fazla cinsel saldırı ve seks ticareti yapma suçlaması olan rapçi, en son, 1997'de bir erkeğe yönelik cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş, 100 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.
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Ağustos ayında plak yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones da 'Diddy'e cinsel saldırı suçlamasıyla 30 milyon dolarlık dava açmıştı.
Rap şarkıcısının Los Angeles ve Miami'deki iki evine mart ayında federal ajanlar tarafından baskın düzenlenmişti.
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Mayıs ayında da Diddy'nin eski sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğü görüntüler basına yansımıştı. 5 Mart 2016 tarihli birden fazla kamera açısından derlenen otel güvenlik kamerası görüntüleri, Ventura'nın şikâyetine göre Los Angeles'ta kaldıkları bir otelde kaydedilmişti.
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ÖZÜR DİLEDİ
Daha önce şiddet iddialarını yalanlayan, ancak görüntülerin yayınlanmasının ardından kabul etmek zorunda kalan ünlü şarkıcı, yayınladığı özür videosunda; "O görüntülerdeki davranışım affedilemez. O videodaki eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. O zaman bunu yaptığımda tiksinmiştim kendimden. Şimdi de tiksiniyorum” demişti.
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Sean 'Diddy' Combs, seks ticareti suçlamasından tutuklanmasından birkaç saat önce New York sokaklarında böyle görüntülendi