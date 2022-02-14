REHA ÖZCAN

Zamanın geride bırakma yeteneğini kaybettiği duygu durumudur aşk. Yüzyıllardır edebiyatçıların, sanatçıların ya da toplumlarda hemen hemen her kesimden insanın ayırt etmeksizin bir fikrini duyduğumuz tek durumdur aşk.

Hepimiz aşkı birkaç cümleyle aktarmaya çalışsak da, uzun uzun romanlar bile ne olduğu konusunda tam anlaşamamıştır aşkta. Çünkü aşk; her kişide bambaşka.

Eğer sevdiğin biri varsa, gözlerinin içine baktığında kalbin çarpıyorsa; kal orada, sakın bırakma. Ama unutma; aşkı kazanmak için harcanan emek kadar, aşkı korumak için de emek vermek lazım bu hayatta.

-Kayahan / Olsaydım

-Mahmut Çınar & Nil İpek / Eski Bahar Şarkısı (Sen Oku)

-Kaan Boşnak / Seni Buldum Ya

-Feridun Düzağaç / Beni Bırakma

-Erkin Koray / Sevince