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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ve meslektaşları depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı

Ünlü oyuncular depremzedeler için seferber oldu

Ünlü oyuncular, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı. Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik, Sarp Apak, Onur Buldu, Cihangir Ceyhan, Öner Erkan ve Burak Deniz, Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve TIR'lara taşınmasına destek verdi

Giriş: 10.02.2023 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL
Serenay Sarıkaya ve meslektaşları depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı
Depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı
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AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yürüttüğü çalışmalara katılan ünlü isimler, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine destek verdi. Ünlü isimler, gönüllülerle gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerini TIR'lara yükledi.

Gönüllü destek vermek üzere merkeze gelenler arasında yer alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Tamer Levent, Şenay Saçbüker, Şehnaz Bölen, Bensu Orhunöz, Emrah Özertem, Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Bennu Yıldırımlar, Özge Özder ve birçok İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

İBB'den alınan bilgiye göre, merkeze gelenler arasında tarihçi, yazar İlber Ortaylı ile oyuncu Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Burcu Biricik, Sarp Apak, Onur Buldu, Hande Doğandemir, Berkay Ateş, Güven Murat Akpınar, Engin Öztürk, Salih Bademci, Cihangir Ceyhan, Öner Erkan, Burak Deniz, Timur Acar, Çağlar Çorumlu ve Hasibe Eren yer aldı.

İBB tarafından bölgeye, içinde yardım malzemesi bulunan çok sayıda TIR gönderildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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