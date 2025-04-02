Ünlü oyuncu Val Kilmer hayatını kaybetti
ABD'li oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti. Kilmer'ın vefatını kızı duyurdu
Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla yaşayan Val Kilmer, hayata veda etti. Oyuncunun kızı Mercedes Kilmer, babasının zatürreden öldüğünü açıkladı.
Val Kilmer, 1986 yapımı gişe rekorları kıran 'Top Gun' filmindeki 'Iceman' ve 'Batman Forever' (1995) filmindeki 'Batman/Bruce Wayne' rolüyle tanınıyordu.
Val Kilmer’a 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulmuştu. Sesini kaybeden ve beslenme tüpüyle yemek yemek zorunda kalan Kilmer, bunlara rağmen sinemadan vazgeçmeyerek 2022 yapımı 'Top Gun: Maverick' filminde rol almıştı.
Filmin yönetmeni Joseph Kosinski, ünlü oyuncunun filmde gerçek sesini kullandıklarını ancak netlik için dijital olarak değiştirildiğini söylemişti.